أدوات عالمية في تحويل صيغة الفيديوهات والتحميل من اليوتيوب

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة طرق تحميل مقاطع الفيديو الخاصة باليوتيوب ومشاركتها بكل سهولة، حيث يعد موقع اليوتيوب من أحد المواقع الشهيرة التي تتميز بعدد مشاهدات كبير للغاية يصل إلى 5 مليار شخص يوميًا حول العالم.

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ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم العديد من الطرق المختلفة التي يمكن أتباعها تحميل من اليوتيوب mp3 كل سهولة.

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هناك العديد من المواقع المختلفة على الانترنت تتميز بتحميل الفيديوهات المتعدد التي تمكن الكثير من المستخدمين في تنزيل الفيديوهات التي يرغبون فيها من على موقع اليوتيوب بكل سهولة ومشاهدتها مرة أخرى على الهاتف الخاص بهم أو أجهزة الكمبيوتر في أي وقت.

حيث يحتوي موقع اليوتيوب والفيسبوك الملايين من الفيديوهات التي تحتوي على الملفات الصوتية وتتعدى معدلات زياراتها من قبل الأشخاص مليار كل شهر، أما عن معدل المشاهدات في اليوم فهي تتعدى مليار شخص من جميع أنحاء العالم وذلك يؤكد أهمية اليوتيوب في حياة الأشخاص لذلك هناك العديد من الأساليب المتنوعة التي تمكنك من تنزيل الفيديوهات من خلال اليوتيوب بكل سهولك كل ما عليك هو اتباع الخطوات الآتية.

يعد تطبيق Snappea من أفضل التطبيقات التي يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو من على YouTube MP3 بكل سهولة بواسطة أجهزة الاندرويد بجانب أجهزة الكمبيوتر، جانب ذلك يوفر لمستخدميه طرق مباشرة للتحميل دون الدخول على الموقع لتوفير الوقت وإضافة المرونة في التعامل.

يوفر تطبيق Snappea لمستخدميه إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 منصة إلكترونية رائدة آخرى بجانب اليوتيوب دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات لتحميل المحتوى الذي ترغب به.

يمكنك الآن تحميل الفيديوهات من اليوتيوب والمواقع الأخرى بأعلى جودة بجانب توفير الصيغ المتنوعة للتحميل على الهاتف، كما يوفر أيضًا تحميل المقاطع الصوتية بصيغة MP3.

كيفية تحميل فيديوهات من اليوتيوب

هناك العديد من الطرق التي تمكن المستخدمين في تحميل جميع الفيديوهات التي يرغبون بها على موقع اليوتيوب بكل سهولة ومن تلك الطرق برامج التحميل لذلك سوف نقدم لكم أفضل برامج تحميل مقاطع الفيديو من خلال اليوتيوب:

تطبيق Snappea

من خلال ذلك البرنامج يمكن تحميل جميع مقاطع الفيديو من على اليوتيوب دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات جانب ذلك يوفر العديد من صيغ التحميل، كما يمكن من خلاله انشاء قائمة التشغيل الخاصة بك ومشاهدة مقاطع الفيديو اثناء التحميل و التمتع بالضوء الليلي الممتاز الذي يسمح بمشاهدة الفيديوهات في الظلام بنسبة أقل من إجهاد العينين.

كما يعد Snappea من التطبيقات الشائعة المستخدمة في تحميل مقاطع الفيديو من خلال اليوتيوب بالإضافة إلى أنه من أحد التطبيقات الأكثر بحثًا في العديد من متاجر التطبيقات الشائعة.

يحتوي snappea على أسهل الواجهات استخدامًا، وبالرغم من وجود إعلانات في ذلك التطبيق إلى أن تجربة استخدامه جيدة للغاية، ويمكن لأي شخص التعامل من خلاله عند أول مرة يفتح بها التطبيق.

يمكن تطبيق Snappea الوصول المجاني بجانب تنزيل مقاطع الفيديو من اليوتيوب بكل سهولة وبأعلى جودة، بجانب ذلك يمنح التطبيق إمكانية استئناف عملية التنزيل وإيقافها بشكل مؤقت كما أنه من أفضل 10 برامج لتحميل الفيديوهات على أجهزة الأندرويد لعام 2020.

تحميل من اليوتيوب بدون برنامج

يمكنك الآن تحميل مقاطع الفيديو الخاصة باليوتيوب على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون الحاجة إلى استخدام برامج التحميل المختلفة وذلك من خلال اتباع أحد الطرق الآتية:

تحميل مقاطع الفيديو من خلال إضافة الحرفين ss

تعد تلك الطريقة من أحد الطرق التي تمكنك من تحميل اي مقطع فيديو من اليوتيوب من خلال إضافة حرفين ss قبل رابط الفيديو وهي من أسرع الطرق التي يمكن استخدامها أما عن طريقة التحميل فهي تتم كالتالي:

الدخول إلى الفيديو المراد تحميله.

نسخ رابط الفيديو.

بعد ذلك يتم إضافة حرفين SS قبل كلمة youtube المتواجدة في الرابط.

ثم بعد ذلك قم بإخراج الرابط المعدل للدخول على صفحة التحميل.

قم باختيار الدقة التي ترغب بها ثم الضغط على تحميل.

مواقع تحميل الفيديوهات من اليوتيوب

يوجد العديد من المواقع المميزة التي تمكن المستخدمين في تحميل الفيديوهات من اليوتيوب بكل سهولة على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر أما عن أفضل المواقع في تحميل مقاطع الفيديو باليوتيوب تتمثل في:

موقع Snappea

من أحد المواقع المميزة التي تمكن المستخدمين من تحميل مقاطع الفيديو بمنتهى السهولة بالإضافة إلى تنزيل المقاطع دون الحاجة إلى برامج للحصول على لينك الفيديو الذي ترغب به كل ماعليك هو اتباع الخطوات الآتية: يمكن تحميل Snappea على جهاز للتمتع بتنزيل مقاطع الفيديو والصوت المفضلة لديك بشكل سهولة وذلك من خلال بعض الإجراءات البسيطة.

كما يمكنك تنزيل الفيديوهات من تطبيق Snappea بكل سهولة وسرعة كبيرة كل ما عليك هو التوجه إلى الفيديو الذي ترغب به من اليوتيوب قم بنسخ عنوان الرابط الخاص به المتواجد في شريط المتصفح من الأعلى أو من خلال مشاركته بعدها قم بالرجوع إلى موقع Snappea على الأنترنت ولصق عنوان الرابط الخاص بالفيديو الذي سبق و قمت باختياره.

قم بالضغط على لصق الرابط في مربع البحث ثم انقر على البحث وسوف تجد النتائج بشكل فوري أسفل مربع البحث بجانب العديد من الخيارات الأخرى، انقر على زر التنزيل ومنها يمكنك اختيار صيغة التحميل التي ترغب بها مثل دقة تحميل الفيديو وصيغته بجانب تحديد مكان حفظه على الجهاز.

وفي دقائق معدودة يتم تحميل المقطع الذي تم اختباره من قبل كل ما عليك هو التوجه إلى ملف التحميل في جهازك الخاص وسوف تجد الفيديو الذي قمت بتنزيله بجوده عالية الدقة.