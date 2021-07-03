دليل الربح من يوتيوب للمبتدئين وخطوات جني الارباح

يهدر الكثير من الناس أوقاتهم في تصفح ومشاهدة مقاطع الفيديو عبر منصة يوتيوب التابعة لشركة جوجل الأمريكية، ولكنهم لا يدركون أنهم بتلك الطريقة يساعدون الآخرين على صناعة وجني الأموال التي يمكن أن يصنعوها هم بأنفسهم إذا ما قرروا الربح من يوتيوب.

نقدم في التقرير التالي الدليل الكامل لكيفية الربح من يوتيوب وجني الأموال، وفقا للإرشادات التي وضعتها شركة "غوغل" بنفسها حول هذا الأمر.

كيفية الربح من اليوتيوب؟

يربح الناس من يوتيوب عن طريق إنشاء فنوات علي يوتوب خاصة بهم الخاصة ثم تدشين محتوى يجذب المشاهدين ليتحولوا فيها بعد الي متابعين.

وبعدها يبدأ في مرحلة الاشتراك ببرنامج "شركاء يوتيوب"، لتبدأ جوجل في تدشين الإعلانات الخاصة بها على مقاطع الفيديو تلك ويربح صاحب المحتوى أو القناة الأموال بالمشاركة مع يوتيوب وجوجل.

ولكن جوجل تطبق نظما للمراجعة قوية على القنوات، التي تقبل دخولها في برنامج "شراكة يويتوب"، وتعمل أيضا على مراجعة تلك القنوات بصورة دورية لتدرك التزامها بالسياسات والمعايير الخاصة بالشركة.

وتحذر جوجل من أن الشراكة مع يويتوب قد تجعله أيضا يدفع ضرائب عن أرباحه من يوتيوب، لكنها بطبيعة الحال لن تقلل من مكاسبه إذا كان المحتوى الخاص به مميزا واستثنائيا. تعرف علي شروط الربح من يوتيوب التي يقدمها جوجل للمبتدئين لمساعدتهم في النجاح علي يوتيوب والالتزام بالسياسات.

كيفية إنشاء قناة على يوتيوب؟

هذه خطوات رئيسية يجب ان يتبعها ايها أي شخص يسعى لإنشاء قناة على يوتيوب:

مبدئيا ينبغي أن يكون لديك حساب على موقع "غوغل" والبريد الإلكتروني "جيميل" سجل الدخول إلى حساب غوغل عبر موقع "يوتيوب" يمكن أيضا تسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك في صفحة غوغل الرئيسية أعلى اليسار لتسجيل الدخول إلى كل الخدمات المرتبطة بها سواء يوتيوب أو جيميل وما إلى ذلك من خدمات وتطبيقات خاصة بالموقع افتح الصفحة الرئيسية لموقع يوتيوب تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك على يوتيوب اضغط على أيقونة الحساب الخاص بك على يوتيوب ستجده في أعلى الصفحة ناحية اليسار اضغط على خيار الإعدادات الخاصة بحسابك على يوتيوب اضغط على خيار إنشاء قناة على يوتيوب يمكن أيضا الوصول إلى خيار إنشاء القناة على يوتيوب مباشرة من دون المرور بكل تلك الخطوات عن طريق فتح الرابط التالي https://www.youtube.com/account أو https://www.youtube.com/channel_switcher سيفتح لك يوتيوب خيارات إنشاء القناة، التي ستكون باسم افتراضي باسم حسابك يمكنك تغيير اسم القناة للاسم الذي تريده ليكون معبرا عن المحتوى الذي ستجهزه أو النشاط الذي ستقدمه في حالة اختيارك الرغبة في إنشاء قناة حساب علامة تجارية لا أن تكون قناة شخصية باسمك سيتم نقلك إلى أيقونة أخرى تحدد فيها اسم العلامة التجارية اضغط زر إنشاء القناة لتدشينها

لكن إنشاء القناة على يوتيوب ليس كل الأمر، فأنت بحاجة لضبط إعدادات تلك القناة، حتى تكون جاهزة للعمل بصورة رسمية.

ويأتي ذلك على النحو التالي

خطوات ضبط اعادات قناة يوتيوب

بعد تدشين القناة على يوتيوب رسميا ستظهر لك خيار إدارة تلك القناة يمكن أيضا الوصول إلى ذلك الخيار عن طريق النقر أعلى يسار موقع يوتيوب واختيار أيقونة "قناتي" لكي تبدأ في ضبط إعدادات قناتك اضغط على خيار "تخصيص القناة" سيتم نقلك مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لقناتك على يوتيوب أولا ينبغي عليك تعديل "رمز القناة"، وبالضغط عليها يمكنك أن تضغط زر التعديل سينقلك هذا إلى أيقونة يمكن من خلالها تحميل صورة من على جهاز الخاص بك لتجعلها رمزا للقناة تلك الخطوة بالغة الأهمية لأنه من خلالها يوتيوب يدرك أن تلك القناة احترافية.

ثانيا، ننتقل إلى إضافة صورة القناة، وتختلف تلك عن رمز القناة، لأن تلك الصورة تعتبر مثل صورة الخلفية المستخدمة فيسبوك، فهي تكون صورة مستطيلة كبيرة معبرة عن طبيعة القناة في القناة ستجد زرا أزرق اللون بالضغط عليه سيمكنك من تحميل صورة القناة من على جهازك ينبغي أن تكون جودة الصورة مرتفعة لا تقل عن 2560×1440 بيكسل

ثالثا، ضبط إعدادات القناة نفسها، عن طريق على خيار "حول" ستقوم في تلك المرحلة بملء 4 خيارات رئيسية

ضع وصفا للقناة، معبرا تخصصها وطبيعة المحتوى المقدم فيها املأ أيقونة "الاستفسارات التجارية" عن طريق إضافة بريدك الإلكتروني لكي يتواصل عليك من خلاله متابعي قناتك أضف الموقع الجغرافي لصاحب القناة كاسم البلد والمدينة

أضف الروابط الخاصة بالقناة مثل موقعك الإلكتروني أو صفحاتك على مواقع التواصل

معادلة تحقيق الربح من يوتيوب

تعمل معادلة تحقيق الربح من يوتيوب على الآتي:

ينشر أصحاب المحتوى مقاطع الفيديو يشتري المعلنون إعلانات على يوتيوب يضع يوتيوب الإعلانات على مقاطع الفيديو مستخدمو يوتيوب يشاهدون الإعلانات أصحاب المحتوى يتقاضون أجرا من يويتوب

يوجد نوعين لتقاضي ربح أو أموال من يوتيوب

غوغل آدسنس

برنامج شركاء يوتيوب (متاح في عدد من البلدان وهناك بلاد غير متاح فيها)

متطلبات الربح من يوتيوب

لا يمكن لأي صاحب قناة أن يتمكن من تحقيق الربح من يوتيوب، ولكن هناك بعض المتطلبات والشروط والضوابط، التي يمكن من خلال تحقيقها أن تبدأ في تحقيق الربح من يوتيوب.

وجاءت أبرز المتطلبات أو الشروط كي يبدأ يوتيوب في وضع إعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بك على النحو التالي

1. يجب ألا تقل عدد المشاهدات على قناتك عن 4 آلاف متابع في آخر 12 ساعة

2. أن يكون لديك ألف متابع أو مشترك على قناتك خلال آخر 12 ساعة

3. أن يكون لديك حساب على غوغل آدسنس

4. أو تكون متواجدا في بلد يكون بها برامج شراكة يوتيوب

5. يكون لديك 30 ألف متابع على القناة حتى تحظى بعضوية شراكة يوتيوب

6. تحافظ باستمرار على وجود متابعين ومشتركين للقناة وألا تنخفض معدلات المشاهدة لديك بصورة كبيرة

7. ألا تكون القناة تضم محتوى حساس أو مثير للجدل أو يخرق سياسة يوتيوب

8. ألا يكون المحتوى به اعتداء على حقوق ملكية فكرية لأي محتوى مملوك لآخرين

9. ألا تحتوي القناة على محتوى به عنف أو دماء أو يحض على العنف ضد الكبار أو الأطفال أو التحرش الجنسي ضد أيا منهما

10. أن تكون مقاطع الفيديو آمنة للأطفال، ولا تتضمن أي أفكار انتحارية للأطفال

كيفية حساب ارباح اليوتيوب

يمنح يوتيوب أصحاب القنوات والمحتوى نسبة 58% من صافي ارباح الإعلانات التي تأتي على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، فيما يحصل يوتيوب على نسبة 42%.

أي أنه كل 100 دولار يدفعها صاحب الاعلان (المعلن) يحصل أصحاب مقاطع الفيديو على 58 دولارا.

وتختلف الأرباح على يوتيوب باختلاف مجال وتخصص القناة ونوعية الإعلانات الموجودة عليها، ومدة الفيديو والبلدان التي يأتيك مشاهدات منها.

ويتم حساب الأرباح حسب متوسط الألف مشاهدة على قناتك، والذي يختلف باختلاف العوامل التي سبق وذكرناها.

خطوات الربح من اليوتيوب

بعد أن أعددت قناتك على يوتيوب ودشنت محتوى عليها وايضا وصلت إلى هدف ألف مشترك و4 آلاف ساعة مشاهدة، فكيف تبدأ في تحقيق الربح من يوتيوب. يمكنك ان تبدأ في تحقيق الأرباح من يوتيوب بالخطوات التالية

1. قم بطلب وضع الإعلانات على قناتك أو كما يطلق عليها Monetization

2. انقر على مربع تحقيق الدخل باستخدام إعلانات يوتيوب أو Monetize with Ads

3. افتح مدير الفيديو وتجد علامة $ انقر عليها

4. ثم اضغط على أيقونة تحقيق الدخل باستخدام الإعلانات

5. قم بتسجيل بريدك الإلكتروني لتبدأ في جني الأرباح من مشاهدات الإعلانات على مقطع الفيديو الخاص بك

6. يمكنك بعدها طلب حساب "غوغل آدسنس" الذي سيحتاج حساب بنكي أو بيانات شخصية كاملة ورقم بريدي واضح تستلم عليه الأموال

7. تحقق من التحليلات الخاصة من مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر خدمة "غوغل أنالاتيكس" لمعرفة أفضل المقاطع وهوية الجمهور الذي يزورك وتوقيتات المشاهدة المثالية وما إلى ذلك من معلومات وإحصاءات ستساعدك على تحسين مشاهدة وشعبية المقاطع

8. حاول أن تسوق مقاطع الفيديو الخاصة بك في منصات أخرى لتحظى بشعبية أكبر

9. حاول الدخول في برنامج شراكة يويتوب، لأنه سيتيح لك أدوات نشر جديدة وستأتي لك نصائح وإرشادات من موظفي يوتيوب أيضا

كيفية سحب الأرباح من يوتيوب؟

يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها سحب الأرباح من يوتيوب، وجاءت تلك الطرق على النحو التالي

سحب الأموال عن طريق التحويل المصرفي والتي تحتاج أن يكون لديك حساب بنكي والتي ستحتاج أن تربط حسابك على خدمة "غوغل آدسنس" أو برامج شراكة يوتيوب

سحب الأموال عن طريق شيكات، والتي ستفقدك بعض الأموال كعمولة مضافة، ولكنها غير مريحة وتستغرق وقتا طويلا

سحب الأموال عن طريق ويسترن يونيون أو باي بال، ستحتاج فقط معلومات شخصية سليمة حتى تتمكن من صرفها بسهولة

أهم نصائح لنجاح قناتك علي يوتيوب

يوجد عدد من النصائح التي يمكن يضمن اتباعها نجاح قناتك على يوتيوب، وقدرتها على تحقيق أرباح مرضية بالنسبة لك، وجاءت تلك النصائح على النحو التالي

استخدم كلمات مفتاحية سهلة تساعد على زيادة مشاهدات الفيديو ويسهل من خلالها المستخدم العثور على مقطع الفيديو

حاول إضافة موسيقى خاصة أو تيمة رئيسية في بداية الفيديو تكون مميزة للقناة

لا تحمل مقاطع فيديو بصورة متقطعة، وحاول أن يكون تحميلك للمقاطع منتظما وفي مواعيد ثابتة

لا تقوم بتحميل مقاطع فيديو بجودة ضعيفة أبدا

حاول أن تنشئ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنفس اسم القناة للترويج لمقاطع الفيديو بها

تأكد دوما من إضافة الوسوم أو التاغز المرتبطة بموضوع الفيديو الذي ستقوم برفعه

دوما حاول أن تكون مقاطع الفيديو الخاصة بك مرتبطة بما هو شائع والأحداث الجارية أو التريند في محركات البحث ومواقع التواصل المختلفة

لا تحاول أن تكون معقدا وكلما كنت سهلا كلما وصل إليك المستخدمين بسهولة وأعجبوا بالمحتوى الخاص بك. CC BY-SA 2.0 / Rego Korosi / YouTube logo حذف أشهر فيديو في العالم من "يوتيوب"

الأسئلة الشائعة حول الربح من يوتيوب

لماذا تريد إنشاء قناة يوتيوب؟

يمكن من خلال قناة يوتيوب، الحصول على زيارات لموقعك الخاص، أو تقديم محتوى مفيد لمستخدمي يوتيوب، وأو الربح من يوتيوب عن طريق برامج الشراكة من يوتيوب.

لماذا لا يربح بعض الأشخاص من يوتيوب؟

يتفاجأ بعضهم بأنهم أنشأوا قناة على يوتيوب ونشروا محتوى ولكنهم لم يحققوا الربح المرجو، وهذا يرجع إلى عدم تحديد هدفه من القناة فبالتالي لم يخلق رابطا بينه وبين المستخدم، ولم يكون شبكة متابعين قوية تسمح لهم بالبقاء على مقاطع الفيديو الخاصة به لفترات طويلة.

كما أن السبب الثاني هو اختيار نوع محتوى لا يوجد عليه أسعار إعلانات مرتفعة من يوتيوب، أو عدم تغطية المحتوى الذي تتخصص فيه قناتك بصورة كاملة واحترافية.

وعدم تحديد فئة الجمهور المستهدفة في قناتك سواء ذكور أم إناث، بالغين أم أطفال، وتوقيتات نشر تلك الفيديوهات حتى تحظى بشعبية ورواج أكبر.

هل يمكن الربح سريعا من يوتيوب؟

عليك أن تتحلى بالصبر والمثابرة، حتى تتمكن من الربح من يوتيوب، لأنه لا يمكن تحقيق المكسب السريع من مقاطع الفيديو، بل هو مجهود يتم بنائه على مدار السنوات، ومن يحصدون الملايين من يوتيوب حاليا تصاعدوا إليها ببطء شديد حتى بنوا شبكة قوية من المتابعين تمكنوا من خلالها من حصد عدد أكبر من الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم مكنتهم من جني الأرباح.

كيف تحصل على إعلانات أكبر على فيديوهاتك عبر يوتيوب؟

يوجد عوامل عديدة تجعل يوتيوب يحمل إعلانات أكثر على مقاطع الفيديو الخاصة بك، أبرزها جودة المحتوى وجودة مقطع الفيديو نفسه، فكلما زادت جودته كلما مالت الشركات الإعلانية لوضع إعلاناتها عليه.

أما الأمر الثاني، فهو شعبية وانتشار القناة على يوتيوب، وثالث تلك العوامل تفاعل المشاهد مع تلك المقاطع بصورة إيجابية، ورابع تلك العوامل إثارة تلك المقاطع الجدل بصورة كبيرة في منصات أخرى خارج يوتيوب، وخامس تلك العوامل هي عدد ساعات المشاهدة على تلك المقاطع، فكلما كان المستخدم يجلس فترات أطول لمشاهدتها كلما زادت الإعلانات، وكذلك عدد المشتركين على القناة يلعب دورا كبيرا في الأمر أيضا.

كيف تصل إلى هدف ألف مشترك و4 آلاف ساعة مشاهدة؟

يمكن أن تصل إلى هدف ألف مشترك و4 آلاف ساعة مشاهدة، عن طريق نشر مقاطع فيديو باستمرار، وإنشاء مقاطع دعائية للقناة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ارشد الناس دوما لضرورة الاشتراك والمتابعة، وحاول تحسين الكلمات الرئيسية في وصف الفيديو المنشور حتى يسهل على الناس العثور على مقاطع الفيديو.