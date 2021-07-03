طبيبة روسية تسمي منتجات منشطة بديلا عن القهوة

أفادت طبيبة التغذية الروسية آنا بيلوسوفا بوجود منتجات كثيرة تعتبر بديلا جيدا للقهوة، غير الجيدة للصحة في كثير من الأوقات.

وقالت الأخصائية في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": جميع أنواع العصائر كالحمضيات والتوت والفواكه بشكل عام، لها تأثير منشط.

وأضافت: يمكن للخضروات مثل الباذنجان والبصل الطازج والثوم أن تحفز الجهاز العصبي، ولكن التأثير يختلف بين نيئة ومطهيئة، حيث بعد المعالجة الحرارية تغير خصائصها.

وأوضحت: إذا قضمت جزرة نيئة، فسيكون هناك تأثير منشط، وإذا قمت بطهيها، فسيكون ذلك مهدئًا. والأمر نفسه مع البنجر: للبنجر النيء تأثير محفز، بينما يكون للبنجر المعالج بالحرارة تأثير مهدئ.. ولكن لا يختلف التأثير مع الكوسة والبطاطا والقرع، مثلا.

وتابعت: أما بالنسبة للأسماك واللحوم، إذا تم طهيها مع كثير من التوابل الحارة والملح، فسيكون لها تأثير محفز.

وختمت: الحليب الدافئ أو الرائب أو الزبادي الدافئ لها خصائص مماثلة للحلويات، حيث تثير الخمول وقد تجعلك تنام، أما الشوكولاتة الساخنة يمكن أن يكون لها تأثير مختلف وغير متوقع.