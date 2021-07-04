ثلاث علامات للسرطان يمكن العثور عليها على اللسان

أخبر خبراء من المنظمة الطبية لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة كيفية التعرف على أعراض سرطان الفم.

حسب صحيفة ديلي إكسبرس، إن التكوينات الخبيثة يمكن أن تتطور على اللسان أو تحته. يجب على المريض مراجعة الطبيب إذا استمر الالتهاب، على غرار النقطة الحمراء أو البيضاء، لفترة طويلة.

من بين العلامات التحذيرية الأخرى لمرض خطير، حدد الأطباء قرحة أو كتلة لا تختفي من تلقاء نفسها.

إذا بدأ اللسان ينزف عند عضه عن طريق الخطأ، فقد يشير ذلك أيضًا إلى السرطان.

تشير المادة إلى أن خطر الإصابة بسرطان الفم يزيد من استهلاك الكحول والتدخين والعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري.