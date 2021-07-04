هل المشي حافي القدمين أمر صحي؟

كثيرا ما نسمع عبارة "لا تمش حافي القدمين"، وعليها نحاول دائما التقيد بهذا الأمر كي نحمي أقدامنا من أي خدوش ونتجنب التقاط أي غبار أو عدوى جلدية.

لكن ما لا نعرفه هو أن المشي حافي القدمين أمر صحي للغاية، ومفيد لجميع أعضاء الجسم.

يقول الطبيب العام الروسي، فلاديمير خاروشيف في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إنه من المفيد جدا المشي حافي القدمين، فهناك عدد كبير من النقاط النشطة بيولوجيا في باطن القدمين.

وأوضح خاروشيف بأن "جميع أعضائنا وأنظمة أجسامنا يتم إسقاطها على القدم، مشيرا إلى مناطق الكبد والبنكرياس والدماغ في القدم".

وتابع: "عندما يمشي الشخص حافي القدمين، يتأثر الجسم بالكامل بفضل تدليك النقاط النشطة بيولوجيا، لذلك من المهم بشكل خاص اختيار المكان المناسب للمشي".

ونصح خاروشيف بأن الخيار الأفضل للمشي حافي القدمين على الحصى المستديرة أو العشب والرمل.

وقال الطبيب: "من المفيد المشي على الرمل وعلى العشب وعلى الحصى إلى حد كبير".

وأضاف: "أثناء المشي على الحصى، لا يتم تدليك القدمين فحسب، بل يتم تدريب المفاصل أيضا".

وأشار الطبيب إلى أنه رغم الفائدة الكبيرة للمشي حافيا، لا يجب أن يزيد الأمر عن ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم.