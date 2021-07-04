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    سامسونغ غلاكسي فولد

    التفاصيل الكاملة لمفاجأة "سامسونغ" الشهر المقبل

    © REUTERS / STAFF
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    كشفت تقارير مسربة حديثة التفاصيل الكاملة للمفاجأة التي ستقدمها شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية لعشاق أجهزتها حول العالم، خلال شهر أغسطس/آب المقبل.

    وأوضحت التقارير المنشورة عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن سامسونغ تنوي أن تطلق أجهزتها الجديدة القابلة للطي بجانب أجهزة ذكية أخرى في 11 أغسطس المقبل.

    شركة سامسونغ الكورية الجنوبية
    © AFP 2021 / DON EMMERT
    تسريبات تكشف تفاصيل مثيرة عن ساعة سامسونغ الذكية الجديدة

    وستطلق سامسونغ في مؤتمرها العالمي هاتفي "غلاكسي زد فولد 3"، و"غلاكسي زد فليب 3" القابلين للطي، بجانب ساعتها الذكية الجديدة "غلاكسي ووتش 4"، وسماعتها الذكية الجديدة "غلاكسي بود 2".

    غلاكسي زد فولد 3

    وكشفت التسريبات المواصفات المتوقع أن يأتي بها هاتف "غلاكسي زد فولد 3"، حيث سيأتي بشكل يشبه هواتف "نوت"، مدعوما بقلم "إس بين" الذكي، وبشاشتين من نوع "سوبر أموليد" تأتي الأولى بقياس 6.23 بوصة، والثانية الداخلية بقياس 7.55 بوصة.

    وسيتم دعم الهاتف بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 888" وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 غيغابايت، وسيزود بـ5 كاميرات دفعة واحدة.

    وجاءت تقسيم كاميرات هاتف "غلاكسي زد فولد 3" على النحو التالي، حيث ستوجد 3 كاميرات خلفية كل منهما بدقة 12 ميغابيكسل، مدعومة بتقنية الضبط التلقائي للصورة، وزاوية التصوير فائقة السرعة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا على شاشة الغطاء بدقة 10 ميغابيكسل.

    ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف "غلاكسي زد فولد 3" أرخص من سابقيه ما سيجعله منافسا شرسا في سوق الهواتف قابلة للطي.

    غلاكسي زد فليب 3

    أما بالنسبة لهاتف "غلاكسي زد فليب 3" فلا يوجد معلومات كبيرة مسربة حول، ولكنه سيتم دعمه أيضا بمعالج "سنابدراغون 888" فائق السرعة، بجانب ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 غيغابايت.

    كما أن الهاتف سيكون مزودا ببطارية بسعة 3300 ميللي أمبير في الساعة، وشاشة خارجية بقياس 1.9 بوصة، وداخلية بقياس 6.7 بوصة.

    وسيكون الهاتف أرخص بنحو 20% عن النسخ السابقة منه أيضا.

    سامسونغ غلاكسي فولد
    © REUTERS / STAFF
    تسريبات تكشف مواعيد إطلاق سامسونغ لهواتفها القابلة للطي

    غلاكسي ووتش 4

    أما بالنسبة لساعة سامسونغ الذكية الجديدة، فهي ستعتمد على نظام تشغيل "ووتش أو إس" بواجهة مستخدم "وان يو آي ووتش" الجديدة.

    وستزود سامسونغ ساعتها الذكية الجديدة بألوان مختلفة وإطارات متنوعة ما بين الدائري والمربع، بحيث ترضي جميع الأذواق.

    غلاكسي بود 2

    ستدعم الشركة الكورية الجنوبية سماعتها الذكية الجديدة بتصميم أنيق يشبه سماعات "غلاكسي بودز برو"، بالإضافة إلى تقنيات جديدة متميزة، مثل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، ورؤوس السماعات التي تدور لتناسب أي شخص في أي وضع، كما ستتاح بمجموعة ألوان متميزة.

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    تسريبات تكشف مواعيد إطلاق سامسونغ لهواتفها القابلة للطي
    تسريبات تكشف تفاصيل مثيرة عن ساعة سامسونغ الذكية الجديدة
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