كيف تؤثر الوجبات السريعة على ذكاء الطفل؟

قال علماء غربيون إن تكوين ذكاء الطفل يعتمد بشكل مباشر على نوعية الطعام الذي يأكله.

في إطار الدراسة، فحص العلماء النظام الغذائي لـ 1300 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا. انتهى بهم الأمر بكتابة ورقة بحثية، نشروها لاحقًا في مجلة Environment Pollution.

أكدت الدراسة أن الطعام العضوي يساعد الأطفال على أداء أفضل في الاختبارات وحل المشكلات. في الوقت نفسه، تضر الوجبات السريعة ودخان التبغ ونقص المساحة الشخصية بنمو الطفل.

قال الطبيب الأمريكي ديفيد كاتز إن الوجبات السريعة لن تضر بصحتك إذا تناولتها بضع مرات فقط في الأسبوع. في بقية الوقت، يجب أن تأكل طعامًا صحيًا فقط. يجب أن تشكل الحبوب الكاملة والحبوب والخضروات والفواكه أساس نظامك الغذائي اليومي.