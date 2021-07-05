تسجيل
08:27 GMT05 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شبكة نيتفلكس الأمريكية

    7 أدوات سحرية تجعل مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت أكثر بساطة ومتعة

    © REUTERS / Mike Blake
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1047087831_0:232:3228:2048_1200x675_80_0_0_21ce0cd2a376022f40bc0ae736d98aae.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202107051049470125-7-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9/

    يلجأ الكثير من الناس حاليا إلى مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، مع انتشار خدمات البث في معظم أنحاء العالم، وكان الكثيرون لا يدركون أن هناك أدوات يمكنها أن تجعل تلك المشاهدة أكثر بساطة ومتعة بطريقة مذهلة.

    يمكن لتلك الأدوات السحرية أن تقدم لك الكثير من المساعدة، بدءا من تحديد المدة التي تستغرقها الجلسة، حتى لا تفرط كثيرا في المشاهدة، وحتى اختيار شيء عشوائي لتشاهده ملائما لذوقك وتفضيلاتك.

    ورصد موقع "بوبيولار ساينس" أبرز تلك الأدوات وطرق استخدامها لتتمتع بمشاهدة ممتعة وسلسة وذكية أيضا.

    نتفليكس
    © CC0 / pixabay / Jade87
    "نتفلكس" تجعل بعض محتواها الحصري مجانيا

    وجاءت تلك الأدوات على النحو التالي

    1. جست ووتش (JustWatch)

    تقدم تلك الأداة عروضا عشوائية للأفلام والمسلسلات المتناسبة مع ذوقك، خاصة إذا لم يكن لديك شيء محدد في ذهنك ترغب في مشاهدته.

    ويبحث هذا التطبيق في جميع خدمات البث المشترك فيه بدءا من "نتفلكس" و"هولو" و"ديزني بلس" و"آبل تي في بلس"، وصولا إلى "أمازون برايم فيديو" و"يوتيوب تي في" و"إتش بي أو ماكس".

    ويعرض التطبيق قائمة الأفلام والمسلسلات التي تبحث عنها، والمنصة المتاحة عليها وإذا كانت متاحة للإيجار أو الشراق رقميا.

    2. كان آي بينغ (Can I Binge?)

    قبل أن تبدأ في مشاهدة الفيلم أو المسلسل من الأفضل أن تعرف المدة التي تنوي أن تستغرقها، حتى لا تجد نفسك مرهقا بعد فترة من المشاهدة الشرهة للأفلام والمسلسلات.

    ويقدم لك هذا التطبيق جدولا زمنيا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وينبهك بأنك تجاوزت مدة الجلسة وفق الجدول الموضوع له، حتى لا تنغمس في المشاهدة وتترك باقي الأعمال الأخرى، كما أنه قد يكون مثاليا بالنسبة للوالدين الذين يراقبون تصفح أبنائهم لتلك المواقع.

    3. تيلي بارتي (Teleparty)

    يسمح لك تطبيق تيلي بارتي بمشاركة مختلف الأفلام والمسلسلات المفضلة لك مع أصدقائك لتشاهدوهم بعضكم مع بعض، حتى لو لم تكونوا موجودين في نفس المكان.

    وتتوافق هذه الأداة مع مختلف خدمات البث المعروفة في العالم، كما تشتمل أيضا على مربع للدردشة مع أصدقائك، حتى تتمكنوا من كتابة التعليقات خلال المشاهدة الجماعية.

    وتم طرح معظم الخدمات الأساسية لتلك الخدمة مجانا، ولكن يوجد خدمة أخرى مدفوعة الأجر مقابل 5 دولارات أمريكية لخدمات الدردشة الصوتية والكتابية لمنحك شعور أكثر حميمية خلال حفلات المشاهدة الجماعية.

    4. IMDB

    تظل قاعدة بيانات الأفلام الشهيرة عبر الإنترنت IMDB، واحد من أفضل أدوات الويب للمشاهدين الجدد، سواء تريد التحقق من اسم الممثل أو أبطال العمل المفضل لديك أو توقيتات بثه أو حتى المنصة المتاح عليها، وتذكيرك بموعد عرضها.

    5. العب شيئا (Play Something)

    تعتبر إحدى أحدث الميزات المطروحة على منصة "نتفلكس"، والتي تتيح لك تشغيل أفلام ومسلسلات على أساس تفضيلاتك السابقة.

    كما تم طرح تلك الأداة بصورة كبيرة على المنصات الأخرى الشهيرة للبث على الإنترنت، لاختيار الأفلام والمسلسلات بشكل عشوائي.

    6. ريلغود (Reelgood)

    تلعب أداة ريلغود، كمركز قيادة لجميع خدمات البث التي اشتركت فيها. تغطي الأنظمة الأساسية مثل نتفلكس وأمازون برايم تي في وهولو وإتش بي أو ماكس.

    وتتيح تلك الأداة تتبع كل ما هو متاح في كل خدمة، والأفلام والمسلسلات الأحدث التي وصلت للتو.

    ويمكن استخدام ريلجود، لاكتشاف أفلام وعروض جديدة لمشاهدتها، ولتتبع كل ما شاهدته حتى الآن أيضًا.

    شبكة نيتفلكس
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    "نتفلكس" تعالج خطأ أزعج الآلاف على الهواتف الذكية

    7. أكواد نتفلكس (Netflix Codes)

    تمكن أكواد نتفلكس الجديدة رموزا للوصول إلى فئات مخفية تستخدمها نتفلكس في فرز مكتباتها والتنقل فيها بطريقة مختلفة ما، والإطلاع على مختلف الأفلام التجريبية الجديدة غير المطروحة للجمهور العام.

    كل ما عليك فعله هو كتابة عنوان "يو آر إس" التالي في شريط عناوين المتصفح: www.netflix.com/browse/genre/

    وتسهل رموز نتفلكس رؤية ما هو متاح مع روابط مباشرة للفئات حتى لا تحتاج فعلاً إلى القيام بأي كتابة، ويمكن أن تقودك هذه الرموز إلى محتوى لم تكن لتكتشفه بطريقة أخرى، خاصة تلك الأفلام التي تحتوي على فنون القتال فيها للنقرات على أساس كتب الأطفال.

    انظر أيضا:

    بعد طول انتظار... "نتفلكس" تعلن موعد بث الجزء الثالث من "بيت المال" (فيديو)
    "نتفلكس" تجعل بعض محتواها الحصري مجانيا
    "نتفلكس" تعالج خطأ أزعج الآلاف على الهواتف الذكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الناتو باق في البحر الأسود
    الناتو باق في البحر الأسود
    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك