دواء مشهور يثبت فعاليته ضد السرطان

اكتشف العلماء فعالية دواء مشهور ضد السرطان، بعد إجراء دراسة شملت 250 ألف مريض.

استنتج ا أطباء الأورام في جامعة كارديف، أن تناول الأسبرين يقلل من خطر الوفاة من السرطان ويخفض انتشاره في الجسم. تم نشر نتائج البحث في مجلة eCancermedicalscience.

في إطار العمل العلمي، قام العلماء بتقييم كيفية تأثير الدواء المضاد للالتهابات، المشهور في جميع أنحاء العالم، على الأورام. حلل الخبراء نتائج الدراسات الحالية، والتي تضمنت بيانات من 250 ألف مريض يعانون من 18 نوعًا مختلفًا من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والبروستاتا.

وفقًا لاستنتاجات الخبراء، فإن تناول الأسبرين يؤدي إلى انخفاض انتشار النقائل ويقلل من الوفيات الناجمة عن السرطان بنحو 20%.

وقال مؤلفو العمل العلمي: "يوضح بحثنا أن الأسبرين لا يساعد فقط في تقليل مخاطر الوفاة، بل يقلل أيضًا من انتشار السرطان في الجسم".

حث بيتر إلوود، الأستاذ الفخري في جامعة كارديف، الذي قاد الدراسة، الأطباء على تضمين الأسبرين بشكل أكثر نشاطًا في أنظمة علاج الأورام.