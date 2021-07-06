5 أطعمة لتحسين صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول

نشرت إحدى وسائل الإعلام البريطانية الرائدة "إكسبرس" قائمة بالعديد من الأطعمة التي يمكن أن تحسن صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

بادئ ذي بدء، من الضروري تحقيق انخفاض في كمية الكوليسترول الضار LDL الذي يتراكم على شكل لويحات على جدران شرايين الدم. بمرور الوقت، تتراكم رواسب الكوليسترول هذه، مما يجعل من الصعب مرور ما يكفي من الدم عبر الشرايين. في بعض الأحيان تنكسر لويحات الكوليسترول الجدران وتشكل جلطة: إذا انسدت بنفسها، يمكن أن تصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يقول الخبراء إنه على الرغم من أن مستويات الكوليسترول المرتفعة يمكن أن تكون موروثة، إلا أنها غالبًا ما تكون نتيجة لأنماط الحياة غير الصحية. لمحاربة فائضه وتكوين سدادات الكوليسترول في الأوعية الدموية، يوصي الخبراء بإدراج الأطعمة التالية في النظام الغذائي، في حالة عدم وجود موانع.

الأفوكادو: مصدر غني للدهون والألياف الأحادية غير المشبعة، وهما عنصران مغذيان فعالان بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بخفض تركيز الكوليسترول الضار. وفقًا لـExpress ، تدعم الدراسات السريرية هذا التأثير للمنتج العشبي. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات، كان البالغون الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من ارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والذين تناولوا حبة أفوكادو واحدة يوميًا، قادرين على تقليلها بشكل أكبر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

المكسرات: الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية، والتي تعتبر مهمة لتحسين صحة القلب. اللوز بدوره غني بالأرجينين، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يريح جدران الأوعية الدموية ويثبت ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المكسرات على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم - وهي معادن تساعد أيضًا في جعل ضغط الدم متوازناً، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفواكه والتوت: العديد من أنواع الفاكهة والتوت غنية بالألياف القابلة للذوبان، وهي عنصر مهم في المساعدة على خفض مستويات الكوليسترول من خلال امتصاص محدد. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركباتها النشطة بيولوجيًا لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

الشوكولاتة الداكنة والكاكاو الطبيعي: كما تدعم البيانات البحثية قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. يعتقد العلماء أن الكاكاو والشوكولاتة الداكنة يحميان نسبة الكوليسترول في الدم من الأكسدة التي تسبب أمراض القلب. وفقًا للأدلة العلمية، فإن الأشخاص الذين يستهلكون الكاكاو بانتظام (طبيعي، بدون سكر مضاف) يقللون من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

الثوم: تحتوي الخضار الحارة على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية القوية، بما في ذلك مركبها النشط الرئيسي، الأليسين. تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.