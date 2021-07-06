3 علامات تدل على أن الانتفاخ من أعراض أمراض خطيرة

إذا كان الانتفاخ الذي يلاحق الشخص مصحوبًا ببعض الأعراض، فقد يعني ذلك وجود مرض خطير.

الانتفاخ ظاهرة مألوفة. في معظم الحالات، يكون سببه أسباب حميدة. عادةً ما يحدث الانتفاخ عن طريق تناول الطعام، حيث تؤدي مكوناته إلى زيادة إنتاج الغاز، أو يتبين أنه لا يمكن تحمله ولا يمتصه الجهاز الهضمي لشخص معين بشكل صحيح.

لكن في بعض الأحيان ينتقخ البطن بسبب تشوهات خطيرة، بما في ذلك ظهور الأورام السرطانية ونموها.

كيف تعرف ما إذا كان الانتفاخ مصدر إزعاج شائع أم عرضًا لشيء أكثر أهمية ويحتمل أن يكون خطيرًا؟

شرح هذا السؤال الخبراء الطبيون في بوابة Health Engine. وبحسب ملخصهم، فإن الانتفاخ المطول المصحوب بثلاثة أعراض قد يعني شيئًا خطيرًا، وهذه الأعراض هي

• الإسهال أو الإمساك (قد يتناوب).

• فقدان الوزن غير المقصود.

• نزيف (آثار دم في البراز والبول والقيء).

الإسهال والإمساك: يحذر الخبراء من أن نوبات الإسهال المتكررة مع الانتفاخ هي علامات مميزة لـمتلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء أو مرض الاضطرابات الهضمية (عدم قدرة الجسم على امتصاص الغلوتين). عادة، الأعراض غير السارة الانتفاخ والإسهال تتبع تناول الطعام.

الإمساك، بدوره، قد يشير إلى حساسية الطعام أو عدم تحمله.

فقدان الوزن: يقول الخبراء إن فقدان الوزن، الذي يحدث على الرغم من عدم وجود تغييرات في النظام الغذائي، يجب أن يكون مدعاة للقلق - خاصة إذا فقد الشخص بشكل غير متوقع 10 في المئة أو أكثر من الوزن.

يمكن أن يرتبط فقدان الوزن غير المحدد بورم معوي متزايد يجعل الشخص يشعر بالشبع حتى بعد تناول كمية صغيرة من الطعام. وفقًا للأطباء، فإن الأورام قادرة على إفراز مركبات كيميائية تثبط الشهية.

النزيف في البراز مع الانتفاخ سبب يدعو للقلق. يؤكد الخبراء أنه يجب دائمًا مناقشة النزيف مع الطبيب لأنه قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان (مثل سرطان القولون أو الرحم). أحد الإشارات التي تدل على حدوث نزيف للدم داخلي هي براز داكن للغاية.

مرض خبيث آخر يمكن أن يشير إليه الانتفاخ هو سرطان المبيض.