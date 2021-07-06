تصنيع طائرات من دون طيار مستوحاة من حشرات الجراد

تمكن فريق بحثي أمريكي صيني مشترك، من صنع نوع جديد من الطائرات دون طيار، والطائرات الصغيرة بطيار ، على غرار حشرات الجراد، حيث تنزلق بسلاسة لمسافة طويلة أثناء طيرانها في الجو.

وبحسب موقع "Tech Xplore" للأخبار التقنية، فقط تمكن باحثون من جامعة لينكولن في الولايات المتحدة، وجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا وجامعة قوانغتشو في الصين، من تطوير طريقة لتصنيع أجنحة للطائرات دون طيار تتميز بخصائص وبقدرات أجنحة حشرات الجراد.

وأضاف الموقع أن فكرة الباحثين بدأت من مبدأ أن الطائرات دون طيار أو الطائرات بطيار، قد تكون أفضل عند الانزلاق بسلاسة في الجو مع بعض ميزات الجراد، وهي ميزة يطمح إليها صانعو الطائرات، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود وكذلك تقليل الضوضاء.

ودرس الباحثون عن كثب ميزات أجنحة الجراد، التي تسمح لها بالانزلاق في الجو بشكل جيد ولمسافات طويلة لمعرفة المزيد عن الخصائص التي قد تجعل آلات الطيران التي صنعها الإنسان أفضل في الانزلاق جوا.

ولاحظ الفريق البحثي أن أجنحة الجراد مصنوعة من مادة رقيقة جدا وخفيفة الوزن مع أنماط أوردة محددة تحمل "سائل اللمف الدموي"، حيث أنشأوا نسخة مبكرة منها في صور بتقنية ثلاثية الأبعاد.

واستخدم الباحثون الصور لإنشاء نماذج يمكن استخدامها لإنشاء أجنحة طائرات، باستخدام عملية التشكيل الحراري، وتقليم وحفر الأجنحة باستخدام الليزر، لإعادة إنتاج الأنماط الموجودة على أجنحة الجراد، ثم صمم الفريق البحثي عدة نماذج أولية بأوزان ودرجات سماكة مختلفة، لمعرفة أي منها يحتوي على القدر المناسب من الصلابة.

وأظهرت اختبارات الباحثين أن نتائج الدارسة قابلة للتطبيق لإنتاج أجنحة صالحة للاستعمال لكل من الطائرات دون طيار والطائرات الصغيرة بطيار .

ويبقى أمام الباحثين العديد من التحقيقات للتأكد من مدى استفادة تصميم أجنحة طائرات تحاكي الجراد، قبل إتاحة تصنيعها تجاريا.