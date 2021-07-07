مؤسسة الفضاء الروسية لا تجد تهديدا للمحطة الدولية جراء اقتراب حطام فضائي بمسافة خطيرة

أكد رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن اقتراب "الحطام الفضائي" من المحطة الفضائية الدولية، يوم غد الخميس، بمسافة خطيرة، لا يعتبر تهديدا لها.

موسكو- سبوتنيك. يأتي ذلك، في أعقاب إعلان الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، أن "الحطام الفضائي" قد يمر بشكل خطير قرب محطة الفضاء الدولية، يوم الخميس.

وفي هذا الصدد، قال روغوزين، عبر "تويتر": "يرى هيوستن أن هناك خطر تقارب بين محطة الفضاء الدولية وجسم غير معروف (حطام فضائي) غدًا... نتفق مع الجانب الأميركي فقط على تقديره للمسافة، دون أن نؤكد وجود تهديد؛ ونواصل متابعة تطورات الأوضاع".

ووفقًا لتخمينات الجانب الأمريكي، فإن التقارب بين المحطة الفضائية الدولية والجسم الفضائي المذكور سيحدث، يوم 8 تموز/ يوليو، الساعة الرابعة و16 دقيقة بعد الظهر بتوقيت موسكو؛ وعندها ستبلغ أقل مسافة بينهما 4.8 كيلومترا.

وبحسب أجهزة المراقبة الروسية، سيمر الجسم الفضائي قرب محطة الفضاء الدولية، على بعد 4.584 كيلومترا.

وتسير الأجسام الفضائية، الناتجة عن تحطم أقمار أو صواريخ فضائية، بسرعة هائلة في الفضاء؛ ما يجعل ارتطامها بالمركبات الفضائية خطيرا جدا، خاصة عندما تصطدم بالألواح الشمسية أو العناصر الأخرى للمحطة.

وتفاديا لوقوع أحداث مشابهة، تضطر المحطات الفضائية إلى تغيير أماكنها، عند استشعار أخطار محتملة.