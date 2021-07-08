دراسة: متحور "إبسيلون" يتجاوز الأجسام المضادة

أثار متحور جديد لفيروس كورونا القلق في الولايات المتحدة، وذلك لقدرته على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا السابقة.

كما أقلق هذا المتحور بعض المراقبين لتفوقه من حيث الخطورة على متحور "دلتا" واسع الانتشار.

نشرت مجلة "Science" تقريرا لعلماء من جامعة واشنطن، أكدوا أن متحور فيروس "إبسيلون" الموجود في كاليفورنيا تجاوز الأجسام المضادة.

وقال العلماء إن الطفرات المفاجئة لسلالة "إبسيلون" تتخطى بنفس الطريقة الأجسام المضادة الطبيعية التي تنشأ في البشر بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا كتخطيها للأجسام المضادة التي ولدها التطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا".

يشار إلى أن التحورات نشأت في جميع أنحاء العالم، حيث شوهد المتحور "بي 117" أو "ألفا" لأول مرة في إنجلترا. وتم رصد سلالة "بي 1.135" أو "بيتا" لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وشوهد متغير "دلتا"، المعروف أيضاً باسم "بي 1.617.2"، لأول مرة في الهند. وقد أطلقت الولايات المتحدة العديد من السلالات الخاصة بها، بما في ذلك سلالة "بي 1.427" أو "إبسيلون" التي شوهدت لأول مرة في كاليفورنيا.

وتحمي اللقاحات الحالية الجسم جيداً ضد جميع السلالات حتى الآن، لكن هذا قد يتغير في أي لحظة. لهذا السبب، يريد الأطباء ومسؤولو الصحة العامة تلقيح المزيد من الناس.