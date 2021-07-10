منتج يمنع تجلط الدم

لمنع حدوث ذلك، يوصي الأطباء بالالتزام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة. نصح الدكتور ميخائيل غينزبورغ بتناول الأسماك لمنع تجلط الدم.

وفقًا للطبيب، فإن أسماك البحر والأنهار لها نفس التأثير تقريبًا على الجسم، لكن لا تزال هناك اختلافات بينهما. وأشار الطبيب إلى أن تناول الأسماك بشكل عام له تأثير إيجابي على الجسم ويجدد شبابه، بينما تناول اللحوم له تأثير معاكس.

وقال غينزبيرغ: "هناك دراسات تظهر أن تناول السمك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يساعدنا على العيش لمدة أطول بثلاث سنوات ونصف، وتناول اللحوم بنفس التكرار، على العكس من ذلك، يقلل من متوسط ​​العمر المتوقع في نفس الفترة"، حسب موقع "ميديك فوروم".