خبيرة تغذية تحذر من الأطعمة الخطرة في العشاء

قالت خبيرة التغذية أولغا ديكر عبر "إنستغرام" إنه غالبًا ما يرتكب الناس أخطاء في اختيار طعام العشاء، مما قد يضر بصحتهم.

بدأت خبيرة التغذية بالقول إن أسوأ عشاء هو عدم تناوله. وأوضحت أنه في هذه الحالة، تزداد سماكة العصارة الصفراوية التي من المفترض أن تعالج الطعام بسبب نقص الطعام في المعدة.

الخطأ الثاني هو تحضير سلطة خضار على العشاء، لأنه في هذه الحالة سيتلقى الجسم الكربوهيدرات فقط، ونتيجة لذلك سيشعر الشخص بالجوع في وقت قصير ويرغب على الأرجح في تناول وجبة خفيفة في الليل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت خبيرة التغذية إنه لا يمكنك استبدال وجبة المساء بالتفاح، لأن الجسم حينها سيحصل على نصف القيمة اليومية من السكر، وكذلك الكربوهيدرات بدون بروتينات، وهو أمر غير صحي.

وفقًا للخبيرة، فإن البطاطس المهروسة ليست جيدة أيضًا لتناول عشاء صحي.

وأضافت: "هذا هو الطبق الجانبي المفضل في بلدنا لتناول العشاء. الحد الأدنى من البروتينات، ولكن هناك الكثير من الكربوهيدرات يتم هضمها بسرعة كبيرة، و"وداعا للياقة البدنية"".