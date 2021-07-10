لون ورائحة شمع الأذن قد يشيرا إلى مشاكل صحية

هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نمتلك شمع الأذن، ولكن وظيفته في النهاية هي حماية الأذن وتنظيفها، وإزالة الأوساخ.

يمنع قوامه اللزج البكتيريا والجراثيم من دخول الأذن ويمنع الالتهابات ويحمي من "الضيوف" غير المرغوب بهم، كما يساعد شمع الأذن على تليين الجلد ويحافظ على توازن درجة الحموضة الطبيعي للأذن، مما يمنع التهيج والجفاف.

قال ميشي، المدير السريري لأوريس للعناية بالأذن لون شمع الأذن ليس طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كنت بصحة جيدة أم لا.

يمكن أن يكون شمع الأذن الصحي أبيض أو أصفر أو بني أو أسود! شمع الأذن ممكن أن يكون رطبا أو جافا - إنه ما ورثته من والديك"، حسب موقع "ميديك فوروم".

لكنه أضاف: "إذا كان لديك شمع أذن أخضر أو ​​كريه الرائحة، أو إذا كنت تنزف من أذنك، فقد يشير ذلك إلى وجود عدوى ويجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية فورية."

ينتج جسمك عادة ما يكفي من شمع الأذن للحفاظ على صحة أذنيك، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتصلب هذا الشمع أو يتلف، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل فقدان السمع أو عدم الشعور بعدم الراحة.

هناك أنواع مختلفة من شمع الأذن. منذ أكثر من 100 عام، اكتشف الباحثون اليابانيون نوعين رئيسيين من الناس:

• شمع الأذن الجاف والمتقشر، وهو شائع في شرق آسيا.

• شمع الأذن الرطب واللزج، الموجود في مجموعات سكانية أخرى مثل الأوروبيين.