نسخة نادرة من لعبة شهيرة تباع بـ870 ألف دولار

بيعت نسخة نادرة من لعبة "ذا ليجيند أوف زيلدا" الشهيرة، بمبلغ قياسي وصل إلى 870 ألف دولار أمريكي.

أوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك اللعبة تختطت الرقم القياسي المحقق للعبة سوبر ماريو الشهيرة مقابل 660 ألف دولار.

وأطلقت شركة "نينتندو" الشهيرة تلك اللعبة في أواخر عام 1987، وتعتبر أقدم نسخة مختومة متاحة للعبة منذ طرحها.

وأغلى نسخة من لعبة "ذا ليجند أوف زيلدا" التي كانت اللعبة الأكثر شيوعا عام 1988، بيعت من قبل مقابل 50 ألف و400 دولار أمريكي.