طبيب يتحدث عن الصداع الخطير..."يمكنك أن تموت منه"

قال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف على الهواء على القناة التلفزيونية "روسيا 1" إن نوعًا معينًا من الصداع قد يشير إلى تمدد الأوعية الدموية في الأوعية الدماغية.

وأوضح الطبيب: "إذا شعرت أن رأسك سينفجر حرفياً، فأنت تحت التهديد".

وأوضح مياسنيكوف أن الألم الذي "يزداد مع السعال، ومع تغير في وضع الجسم" يدل على المرض، وأضاف أيضًا أنه "يمكن أن تموت من تمدد الأوعية الدموية".

وأوضح الطبيب أيضًا أن الأعراض المماثلة قد تشير إلى تطور ورم في المخ.

وأضاف مياسنيكوف أيضًا أن كل عشرة من سكان الكوكب يعانون من صداع نصفي. مع استمرار الأعراض الشديدة، يوصي الأطباء بالاتصال بالطبيب المختص.