طرق طبيعية للتحكم في ارتفاع ضغط الدم دون الحاجة لأدوية

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا جدًا.

يعد تحسين نظامك الغذائي أولوية قصوى، وهناك بعض الإرشادات الغذائية العامة التي يجب عليك اتباعها. وفقًا لأطباء Mayo Clinic (الولايات المتحدة الأمريكية)، من الضروري الالتزام بنظام DASH الغذائي، حسب موقع "ميديك فوروم".

DASH تعني الأساليب الغذائية لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، وهي طريقة لتناول الطعام الصحي تهدف بشكل خاص إلى خفض ضغط الدم.

على وجه الخصوص، يساعدك في الحفاظ على أحجام الحصص المناسبة، وتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي، وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات.

يتكون نظام DASH الغذائي بشكل أساسي مما يلي:

• الخضار والفواكه والحبوب الكاملة

• اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم والأسماك والدواجن والفول والمكسرات والزيوت النباتية

• تجنب أو الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة (مثل اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان الدهنية والزيوت الاستوائية مثل جوز الهند ونواة النخيل وزيوت النخيل)

• التقليل من كمية المشروبات المحلاة بالسكر

• التقليل من تناول الملح

• أضف البنجر إلى نظامك الغذائي

• خذ أوميغا 3

• تجنب الكافيين

نصائح أساسية أخرى حول أسلوب الحياة

بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، يجب عليك أيضًا ممارسة الرياضة لتقليل درجاتك العالية. إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى خفض ضغط الدم إلى مستوى أكثر أمانًا.

بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القلب والشرايين، فإن التمارين الرياضية تعزز فقدان الوزن، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.