3 أعراض لمرض الكبد الدهني قد لا تلاحظها

يرتبط تراكم الدهون في الكبد بالكحول أو دونها.

يصعب تفسير مرض الكبد الدهني غير الكحولي من حيث الأسباب والأعراض. لا تزال دون أعراض إلى حد كبير؛ مما يجعل من الصعب تشخيصه.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Gastroenterology & Hepatology ،يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي أعراض "غير محددة" فقط مع تقدم المرض.

أعراض هذا المرض عادية جدًا ويمكن أن ترتبط بمجموعة متنوعة من الأمراض.

وفقًا للبحث، يمكن أن تحدث أعراض غير محددة إذا تطورت الحالة إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.

إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، فأنت مصاب بالتهاب وتلف في خلايا الكبد والدهون في الكبد.

وفقًا للدراسة، تشمل الأعراض غير المحددة ألمًا غير واضح في الربع العلوي الأيمن والتعب والإرهاق.

تشمل العلامات الأخرى:

• فقدان الوزن دون سبب

• التعب المستمر

"إذا تطور تليف الكبد (المرحلة الأكثر تقدمًا)، فقد تظهر عليك أعراض أكثر حدة مثل اصفرار الجلد وبياض العين (اليرقان)، والحكة وتورم الساقين والكاحلين والقدمين أو البطن (الوذمة).

كيف يتم تشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي؟

وفقًا لـ NHS، غالبًا ما يتم تشخيصه بعد فحص الدم، والذي يسمى اختبار وظائف الكبد، ويعطي نتيجة غير طبيعية ويتم استبعاد أمراض الكبد الأخرى مثل التهاب الكبد. يمكن أيضًا اكتشاف الحالة أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية.