تسجيل
18:07 GMT12 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فاكهة عنب الأحراج عصيدة الشوفان

    فوائد الشوفان الصحية وأفضل الوصفات

    © CC0 / Pixabay
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202107121049122669-Benefits-of-oats/

    يعدّ الشوفان من الأطعمة ذات المذاق الطيب والقيمة الغذائية العالية، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن المفيدة، الأمر الذي جعله محل الكثير من الأبحاث والدراسات للوقوف على كيفية الاستفادة المثلى من الشوفان وأفضل الوصفات له.

    الشوفان
    © Depositphotos / AllaSerebrina
    خبيرة تغذية تنفي فوائد تناول دقيق الشوفان على الفطور
    كشفت العديد من الدراسات والأبحاث أن الشوفان يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والحماية من بعض أنواع السرطان، نظرا لما يحتويه من مضادات الأكسدة، كما يعمل على خفض مستويات السكر في الدم، فضلا عن قدرة الشوفان على إنقاص الوزن، وخفض ضغط الدم، إضافة إلى قدرته على تحسين أداء الجهاز الهضمي وذلك من خلال احتوائه على ألياف غير ذائبة في الماء تحمي من الإمساك وتقلل عسر الهضم.

    ما هو الشوفان ودقيق الشوفان؟

    يحتوي الشوفان على مجموعة من الفيتامينات كالحديد واليود والفوسفور والكالسيوم والماغنسيوم والبروتين، كما يعرف بأنه من أصح الحبوب على وجه الأرض، نظرا لما تحتويه من المعادن والألياف الطبيعية ومضادات الأكسدة، كما يعد الشوفان من الحبوب الخالية من الجلوتين.

    أما دقيق الشوفان فيتم تصنيعه عن طريق طحن حبوب الشوفان لنحصل على دقيق غني بالعناصر الغذائية، وله مذاق حلو ويسهل خبزه، ولا يحتاج لإضافة الكثير من الخمائر أثناء التحضير.

    القيمة الغذائية للشوفان

    يعتبر الشوفان من الأغذية القليلة التي تقدم للإنسان مجموعة من العناصر الغذائية الجيدة، والتي تنعكس بصورة إيجابية للصحة العامة، سواء تم تناوله على شكل حبوب أو تقديمه في صورة دقيق مطحون.

    فكل 100 غرام من الشوفان تحتوي 10.84 غرام من المياه، إضافة إلى 13.15 غرام من البوتين، و67.7 غرام من الكربوهيدرات، 0.99 غرام من السكر، كما يحتوي على 10.1 غرام من الآلياف الغذائية، 6.52 غرام من الدهون، أما النشويات الموجودة في الشوفان فتحتوي على كمية عالية من الدهون التي ترتبط بالماء مما يجعلها سريعة الامتصاص داخل الأمعاء.

    إضافة إلى ذلك يوجد في الشوفان فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، حيث يحتوي كل 78 غراما من الشوفان على 41 % فوسفور، 34% ماغنسيوم، 24 % نحاس، 20% حديد، 20 % زنك، كما يحتوي على 39 % من فيتامين (ب 1)، و 10 % من فيتامين (ب 5)، وذلك حسب "موقع medicalnewstoday".

    أفضل 10 فوائد صحية للشوفان

    - خفض مستويات الكوليسترول في الدم

    - رفع قدرة الجهاز المناعي على محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة

    - يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بعسر الهضم والإمساك

    - تناوله يعزز الشعور بالشبع مما يساهم في فقدان الوزن

    - يعمل على خفض مستويات السكر في الدم

    - يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بأمراض السرطان

    - يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

    - يدخل الشوفان في صناعة منتجات العناية بالبشرة

    - يساهم في علاج بعض حالات التهيج الجلدي وتحسين أعراض الإكزيما

    - الشوفان يقلل من خطر إصابة الأطفال بمرض الربو

    أفضل وصفات للشوفان

    يدخل الشوفان في الكثير من الوصفات الغذائية نظرا لما يحتويه على عناصر ذات قدرة غذائية عالية.. حيث يمكن تناول الشوفان مع الزبادي، كما يقدم مع الحليب والمكسرات، ويقدم أيضا مع القرفة وبعض من ثمار الفاكهة، ويمكن أن نتناول الشوفان مع الحليب والعسل.

    ويذهب البعض إلى تناول الشوفان مع شرائح الدجاج المشوي بهدف الحفاظ على الوزن، كما يمكن تناول الشوفان مع شوربة الطماطم، إضافة إلى العديد من أنواع الكيكات التي تصنع من دقيق الشوفان، وذلك حسب "موقع healthline" الطبي المتخصص.

    بروتوكول روسي صيني حول معايير تصدير القمح
    © REUTERS / THOMAS PETER
    بروتوكول روسي صيني حول معايير القمح والشوفان المصدر من روسيا
    كيفية دمج الشوفان في النظام الغذائي اليومي

    تتنوع الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الشوفان، إلا أن أشهر هذه الأنظمة ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تعتمد على إضافة الشوفان إلى ثلاث وجبات يوميا لمدة أسبوع بحيث يكون الشوفان كاملا وليس دقيقا مع تناول بعض ثمار الفاكهة والوجبات الخفيفة، أما المرحلة الثانية يمكن خلالها إضافة دقيق الشوفان لوجبة أو وجبتين يوميا مع وجبات قليلة الدسم، مع المحافظة على تناول الخضراوات والفاكهة.

    وللحصول على نظام غذائي جيد مع الشوفان يجب تحديد بعض العوامل الأخرى مثل السن والوزن والطول ومستوى النشاط البدني، علما بأن الكمية الموصى بها تتراوح بين كوب إلى نصف كوب من الشوفان يوميا، كما يحظر إضافة السكر والدهنيات إلى دقيق الشوفان، ويفضل الابتعاد عن الشوفان ذي النكهة وذلك نظرا لتأثيره السلبي على نسبة السكر بالدم.

    الأسئلة الشائعة حول الشوفان

    هل الشوفان ينقص الوزن؟

    نجد في البحث عن إجابة هذا السؤال، أن "الشوفان يعتبر غذاء متكامل يعطي شعورا بالشبع والامتلاء لمدة أطول بعد تناوله، لأنة يحتوي على ألياف "بيتا غلوكان" التي أكدت دراسات عملية أن تناولها يساهم في التحكم بالشهية ويقلل رغبتك في تناول الطعام، وهذا يساهم في نقصان الوزن.

    -هل الشوفان مفيد بالنسبة للحوامل

    بالنسبة للحوامل، يعتبر ضروريا في تطوير الجهاز العصبي ودماغ الجنين ويساعد في خفض ضغط الدم، لأنة يحتوي على "حمض الفوليك".

    التوقيت المثالي لتناول الفيتامينات
    © Sputnik
    التوقيت المثالي لتناول الفيتامينات

    انظر أيضا:

    الشوفان بانتظام وخاصة في الصباح... عنصر أساسي لفوائد وعلاجات لن تتخيلها
    "حق الشوفة" و"حنة الحباب"... طقوس زفاف "المربوحة" لبيت زوجها في الجزائر
    بروتوكول روسي صيني حول معايير القمح والشوفان المصدر من روسيا
    كيف استطاعت أزمة توزير سنة 8 آذار إشعال جبل الشوف؟
    اختصاصية تغذية تحذر من مخاطر تناول دقيق الشوفان يوميا
    خبيرة تغذية تنفي فوائد تناول دقيق الشوفان على الفطور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حرائق في كاليفورنيا
    لا تبشر براحة قريبة لرجال الإطفاء... حرائق كاليفورنيا تتمدد
    تسييس الللقاحات تمييز عنصري
    تسييس اللقاحات تمييز عنصري
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك