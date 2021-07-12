أطباء يكشفون الألم الذي يشعر به المرضى قبل النوبة القلبية

يتجاهل بعض الناس ألم الصدر الذي قد يكون علامة على نوبة قلبية، وفقًا لموقع British Heart Foundation.

يحث الأطباء المرضى على طلب العناية الطبية الفورية إذا كان يوجد ألم في الصدر في الحالات التالية:

نشأ فجأة واشتد وانتشر إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك.

عند حدوث ضيق في التنفس أو تدهور في الصحة.

إذا كان ألم الصدر لا يتوافق مع هذه الخصائص، فقد يكون سببه الذبحة الصدرية أو عسر الهضم أو إجهاد العضلات.

تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية التعرق، والدوخة، والشعور المفاجئ بالقلق، والسعال المفرط، أو الصفير بسبب تراكم السوائل في الرئتين.