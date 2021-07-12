خمس عادات شائعة تؤدي إلى تسوس الأسنان

بعض الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان.

تحدثت ميشيل ماكجريجور، الأستاذة المساعدة ومديرة صحة الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة فرجينيا كومنولث، عن عادات خمس أكثر شيوعًا تؤدي إلى تسوس الأسنان.

وفقًا لها، لا ينصح باستهلاك كميات كبيرة من ماء الليمون، لأنه عند مزج بيئته الحمضية مع البكتيريا، تؤدي إلى تآكل المينا. لذلك، وفقًا لماكجريجور، فإنه يجب التوقف عند كوب واحد من الماء بالليمون يوميًا.

كما أشارت الخبيرة إلى خطورة تناول عصائر الفاكهة والخضروات على صحة الأسنان، لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤثر سلبًا على صحة الأسنان. بدلاً من العصائر، أوصت بتناول الفاكهة نفسها، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

قالت الخبيرة لا يجب أن تتناول وجبة خفيفة من الكربوهيدرات. تبقى هذه الأطعمة في شقوق الأسنان وتتحلل إلى سكر. توصي باختيار التفاح أو الجزر كوجبات خفيفة.

أكدت ماكجريجور أن التنظيف المفرط للأسنان بالفرشاة سيؤثر سلبًا على صحة الأسنان: بهذه الطريقة يتم تآكل المينا بسرعة. وفقًا لها، تكفي دقيقتين كاملتين لتنظيف الأسنان.

الخطأ الشائع الخامس هو تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الأطعمة الحمضية. تعمل هذه المنتجات على إضعاف المينا. هكذا، فإن فرشاة الأسنان ستؤذيها كثيرًا. يجب الانتظار عشرين دقيقة بعد الوجبة.