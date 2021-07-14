"آبل" تطلق جهازا جديدا يحافظ على بطارية هاتف "آيفون"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية طرحها جهازا جديدا يمكنه أن يحافظ على عمر بطاريات هواتف "آيفون" الخاصة بها.

وستطرح "آبل" جهازها "ماج سيف" مقابل 99 دولار أمريكي، ويشبه حافظة الهاتف التقليدية، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

وتبلغ استطاعة الجهاز الجديد 20 واط، بحيث يمكنه إعادة شحن هواتف "آيفون 12" بسرعة كبيرة، سواء كان موصلا بالشاحن أو غير موصل به.

وتبلغ سعة تخزين شحن جهاز "ماج سيف" من أبل الجديد 1460 ميللي أمبير في الساعة، بحيث يكون كافيا لشحن هاتف "آيفون 12 ميني" بالكامل أو شحن باقي هواتف "آيفون" بحيث يطيل عمر البطارية لحين الوصول إلى مصدر شحن.