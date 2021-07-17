4 أعراض غير واضحة لسرطان الرئة

يصعب تشخيص سرطان الرئة مبكرًا، وأكثر الأعراض شيوعًا هي السعال المستمر وألم الصدر وضيق التنفس.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض العلامات غير الواضحة، وفقًا لصحيفة إكسبرس.

أحد الأعراض هو ثني الظفر عند طرف إصبع القدم. يمكن أن يشير الألم في الذراع والكتف أيضًا إلى السرطان، لأن هذا النوع من السرطان يؤثر على الجهاز العصبي.

أفاد مركز بروارد للسرطان (الولايات المتحدة الأمريكية) أن إحدى العلامات قد تكون تغيرات في الصوت - بحة في الصوت أو ظهور أصوات غير معيّنة. كل مريض خامس يعاني من عطش مستمر وكثرة التبول. يمكن أن يكون انطباق الجفون أيضًا علامة على وجود مشاكل صحية.