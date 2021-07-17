مشروبات غير كحولية تضر بالدماغ

أخبرت خبيرة التغذية ناتاليا كروغلوفا، أن المشروبات التي لا تحتوي على الكحول يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على وظائف المخ بما لا يقل عن الكحول.

ومن بين المشروبات التي تضر الدماغ بكميات كبيرة، المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

كما تعلم، هذه ليست القهوة فقط، ولكن أيضًا الشاي والهندباء والكاكاو وحتى الكوكاكولا والبيبسي كولا. يمكن أن يكون للإفراط في شربها عواقب وخيمة.

ونقلت قناة "موسكو 24" عن كروغلوفا: "لا يوفر الكافيين أي طاقة أو قوة، إنه فقط يحفز الجهاز العصبي المركزي والدماغ. في الوقت نفسه، قد يحدث نوعا من الإرهاق، وبعد فترة سيكون من الصعب على الشخص التركيز، وستتدهور ذاكرته".

وبحسب الخبيرة، فإن الجرعات الكبيرة من الكافيين يمكن أن تسبب مشاكل في النوم.

عددت كروغلوفا أيضًا فئة أخرى من المشروبات التي تكون بكميات كبيرة ضارة بالنشاط العقلي: وهي مشروبات غازية حلوة. وتقول إن هذا يرجع إلى الكربوهيدرات البسيطة التي تحتوي عليها الصودا.

هناك دراسات تُظهر أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والذي يأتي فقط مع وجود فائض من الكربوهيدرات البسيطة في النظام الغذائي، يمكن أن يكون لديهم أيضا تغييرات في عمل الدماغ.

وأشارت ناتاليا كروغلوفا إلى أن الوزن الزائد يؤثر سلبًا على مستوى الذكاء وسرعة النشاط العقلي. لكن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، تتدهور القدرات العقلية عندهم ببطء كافٍ، وهناك وقت لوقف هذه العملية.