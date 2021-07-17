أطباء بريطانيون يحددون أعراض مخفية لالتهاب المفاصل

قام متخصصون من المعهد الوطني البريطاني للصحة والدراسات المتقدمة بتجميع قائمة بأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي التي تصاحب بعض الناس لكنهم يجهلون أنها بداية لهذا المرض.

أطلق أطباء من المملكة المتحدة بعض الأعراض غير الواضحة لبداية مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، مثل الشعور الدائم بالضيق العام والتعب والحمى وفقدان الوزن.

وأوصى الأطباء المختصون باستشارة الطبيب إذا ما لوحظت هذه الأعراض، للكشف المبكر عن مرض التهاب المفاصل، فقد تكون علامات غير واضحة والناس يتجاهلونها لكنها تؤثر على مناطق أخرى فيما بعد غير المفاصل.

ووفقًا للأطباء، يواجه نحو 20 % من مرضى التهاب المفاصل تكوين ما يسمى بالعقيدات الروماتيزمية، وهي تكوينات صلبة تحت الجلد وعادة ما توجد هذه التكوينات على المرفقين أو مفاصل الأصابع.

وتنصح اختصاصية التغذية الروسية، ليودميلا دينيسينكو، بتغيير النظام الغذائي، وذلك بتناول البروتين الحيواني الموجود في لحم الديك الرومي والدجاج والأسماك لأنه يساعد على تقوية المفاصل.

ومرض التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يعد من أمراض المناعة الذاتية، يسبب هشاشة العظام ويؤثر على بطانة المفاصل.