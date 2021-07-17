دراسة: ألعاب الورق قد تحمي من الخرف

أظهر بحث جديد أن القراءة وكتابة الرسائل وألعاب الورق والألغاز يمكن أن تؤخر ظهور مرض ألزهايمر لمدة تصل إلى خمس سنوات، تم نشر البحث في مجلة Neurology.

شارك في الدراسة ما يقرب من ألفي شخص (متوسط ​​العمر 80 عامًا). تمت مراقبتهم لمدة سبع سنوات. خضع المشاركون لاستطلاعات الرأي سنويًا، والتي تضمنت سلسلة من الاختبارات المعرفية. تحدثوا أيضًا عن عدد المرات التي قرأوا فيها أو لعبوا ألعاب الطاولة والألغاز. تم أيضًا تضمين معلومات حول النشاط المعرفي في مرحلة الطفولة والبلوغ ومتوسط ​​العمر.

خلال فترة المتابعة، تم تشخيص إصابة 457 شخصًا بمرض ألزهايمر. الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات من النشاط المعرفي أصيبوا بالخرف في المتوسط ​​في سن 94. والأشخاص ذوي المستوى المنخفض في عمر 89. كانت النتائج مشابهة بعد تعديل العوامل الأخرى التي قد تكون ذات صلة.

قال مؤلف الدراسة الطبيب روبرت س. ويلسون من المركز الطبي في جامعة راش في شيكاغو: "الخبر السار هو أنه لم يفت الأوان أبدًا لبدء تدريب قدراتك المعرفية". تظهر نتائجنا أنه من المفيد البدء حتى في سن الثمانين لتأخير ظهور مرض ألزهايمر".