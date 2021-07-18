أفضل المشروبات الطبيعية لتحسين النوم

يمكن أن تصبح المشروبات الطبيعية نظيرًا جيدًا للحبوب المنومة لأولئك الذين لا يرغبون في اللجوء إلى العوامل الدوائية مرة أخرى.

يعد عصير الكرز أحد أفضل المشروبات للنوم، حيث يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان. وهو حمض أميني ضروري لإنتاج هرمون الميلاتونين الذي يعتمد عليه نوم الإنسان وجودته. يكفي كأسان من العصير يوميًا لتقليل الاستيقاظ غير المتوقع أثناء الليل وتسهيل النوم.

لا يعمل شاي البابونج بشكل أقل فاعلية. أربع ملاعق كبيرة لكل كوب من الماء المغلي مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوعين يمكن أن تخفف أعراض الأرق الشديدة وتحسن حالة الجلد وتساعد في نزلات البرد، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية.

كما يوصي الخبراء بالجنسنغ الهندي، الذي له تأثير مهدئ، يساعد الجسم على الاسترخاء والاستعداد للراحة. علاوة على ذلك، فإن وقت النوم له أهمية كبيرة: من الأفضل الذهاب إلى الفراش خلال الفترة التي ينتج فيها الجسم أكبر قدر من الميلاتونين، أي من حوالي الساعة 20:30 إلى 23:00.