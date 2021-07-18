طبيب يتحدث عن الأعراض غير المتوقعة لنوبة قلبية

أكثر من ثلث الروس، يمرضون، ولا يذهبون إلى الأطباء، ويفضلون العلاج بأقراص من مجموعة الإسعافات الأولية في المنزل، وفقًا لتقارير "روستات".

نتيجة لذلك، يجد الكثيرون أنفسهم وجهًا لوجه مع نوبة قلبية والتهاب البنكرياس الحاد ومشاكل خطيرة أخرى.

قال طبيب القلب الروسي فلاديمير بودخوموتنيكوف، إن أي ألم ليس مجرد حادث، ولكنه إشارة إلى خلل في عمل الأعضاء الداخلية.

ووفقًا له، من المهم جدًا أن نفهم أن الوصول إلى الأطباء في الوقت المناسب يمكن أن ينقذ الأرواح.

هناك حاجة إلى عناية طبية عاجلة إذا بدأ الشخص فجأة في الشعور بألم ضاغط خلف القص، والذي ينتشر إلى الذراع اليسرى أو إلى منطقة نصل الكتف الأيسر مصحوبًا بعرق بارد. هذه الحالة تشير إلى نوبة قلبية، حسب موقع "دكتور بيتر".

آلام البطن، حسب رأي الطبيب، هي أيضًا من أخطر الآلام، لأنها غالبًا ما تحذر من التهاب البنكرياس الحاد أو التهاب المرارة، وقرحة المعدة، وما إلى ذلك.

كما نصح بودخوموتنيكوف باستشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كنت تشعر باستمرار بالعطش وجفاف الفم وغالبًا ما تذهب إلى المرحاض.