علماء يرصدون بدء تكوين ثلاثة توابع حول كوكب جديد

رصدت مجموعة من العلماء منطقة تتشكل فيها أقمار حول كوكب خارج نظامنا الشمسي تحيط به هالة ضخمة من الغاز والغبار بما يكفي لولادة ثلاثة أقمار بحجم قمرنا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن العلماء استخدموا تلسكوب (ألما) في صحراء أتاكاما في تشيلي لرصد القرص، الذي يحتوي على مواد تتراكم على بعضها في حركة تشبه الدوامة حول أحد كوكبين حديثي الولادة يدوران في فلك نجم شاب يطلق عليه اسم (بي.دي.إس 70) على مسافة قريبة نسبيا من الأرض تبلغ 370 سنة ضوئية.

وعلق الباحثون على الاكتشاف بالقول إنه يتيح فهما أعمق لعملية التكوين في بداية العمر بالنسبة للكواكب والأقمار.

وقالت عالمة الفلك ميريام بينيستي من جامعة جرونوبل، التي قادت الدراسة إن "هذه الملاحظات فريدة من نوعها حتى الآن وكنا ننتظرها منذ زمن طويل لوضع نظرية تكوين الكواكب تحت الاختبار ورصد ولادة كواكب وأقمارها لحظة حدوثها".

وخارج نظامنا الشمسي تم اكتشاف أكثر من 4400 كوكب لكن لم يتم العثور على أقراص حول الكواكب من قبل لأن جميع الكواكب الخارجية المعروفة حتى هذه اللحظة موجودة في أنظمة شمسية مكتملة النضج باستثناء الكوكبين الغازيين حديثي الولادة حول النجم (بي.دي.إس 70).