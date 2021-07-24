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    "جاؤوا ليأخذوني"...أشخاص يتحدثون عما شعروا به أثناء الموت السريري

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    "كنت صغيرة، مثل اليراع، نظرت من السقف إلى جسدي، ثم نظرت إلى الأرض من منظور عين طائر" - هكذا يصف الناس الموت السريري.

    ثم يغير الكثيرون نظرتهم للعالم بشكل جذري. ومع ذلك، فإن العلماء والأطباء على يقين: لا يوجد شيء غريب في رؤى المرضى - فقط موت الخلايا العصبية في الدماغ ولعب الهرمونات. تتحدث وكالة "سبوتنيك" عما يحدث للإنسان بين الحياة والموت.

    السقوط في الجحيم

    قبل عدة سنوات، أمضت ناتاليا فولكوفا من مدينة روستوف على الدون الروسية إجازتها في إقليم كراسنودار – في تجديف القوارب في النهر. بعد سقوطها في الماء البارد، أصيبت بالتهاب في اللوزتين قيحي. تمت معالجتها بمضاد حيوي ونوفوكائين مخدر لتخفيف آلام الحقن. تسبب الدواء في رد فعل تحسسي، وأصيبت بوذمة كوينك، ثم ماتت ناتاليا لمدة أربع دقائق وسبعة وخمسين ثانية.

    لقد عانت من الموت السريري قبل الموت البيولوجي. هذه فجوة زمنية صغيرة - حوالي خمس دقائق - يمكن خلالها إعادة الشخص إلى الحياة. في درجات الحرارة المنخفضة (على سبيل المثال، إذا كان الجسم في الثلج أو الماء المثلج) ، تزداد الفترة قليلاً.

    تتذكر نتاليا: "كان الأمر كما لو أنني رأيت عالمًا آخر. جاء الموت ليأخذني - أنت تفهم على الفور من هو هذا الشكل الشفاف الذي يرتدي قبعة. لقد مزقت "الخيط" وحلقت: أولاً فوق أسطح المنازل، ثم فوق المدينة، الحافة والكوكب بأسره. عندما نكون خارج الجسد نحن  كطاقة نقية: يمكنني احتضان ما لا يمكن احتضانه، ورأيت حياة جميع الناس على الأرض في الوقت نفسه. من المستحيل نقل هذا بالكلمات".

    وصف العديد من الناجين من الموت السريري الشعور بالخروج من الجسد، فضلًا عن ضيق الوقت. يفسر ذلك السكتة القلبية والسكتة التنفسية، عندما يعمل الدماغ في وضع خاص لعدة دقائق: يزيد إفراز هرمون المتعة الدوبامين 12 مرة ويزيد مستوى السيروتونين 20 مرة. يتم تنشيط العديد من المستقبلات - وبسبب هذا، تحدث الهلوسة البصرية.

    حدث متكرر آخر هو الشعور بأن الحياة كلها تمر أمام عيوننا في لحظات: وأضافت: "بعد فترة وجيزة من الارتفاع فوق الأرض، بدأت أسقط في الهاوية. رأيت حياتي كلها. ثم انتهى بي المطاف في الجحيم، حيث العذاب اللامتناهي. تريد أن تموت- لكنك مت، تريد أن تصاب بالجنون - ولكن لا يوجد عقل، يبقى المخ في الجسد. تريد أن يتوقف كل ذلك للحظة - ولكن لا يوجد وقت".

    استفاقت ناتاليا، وعادت إلى الجسد، لكنها دخلته بصعوبة. لقد غيرتها تجربة الموت السريري كثيرًا - الآن، وفقًا لها، تعيش بوعي أكبر.

    القفز في الظلام

    تتذكر فيرا تورتسفيتش من فلاديفوستوك جيدًا يوم وفاتها أثناء ولادة طفلها الأول في 27 يونيو/حزيران 2002. حينها تم تحويلها لعملية قيصرية، ولكن بدأ نزيف حاد - وتوقف القلب.

    وقالت: "أفهم أن الزوبعة تحملني في مكان ما في الظلام. أنا صغيرة مثل اليراع، ليس هناك أذرع أو أرجل. الجميع من حولي صغار، وأنا أسمع أفكارهم. ماذا يحدث؟  أنا أفكر: "أنا موجودة. أم أنني ذهبت؟" ولكن بعد ذلك أدركت - بما أنني أفكر، فأنا موجودة".

    تتذكر جيدًا إجراءات الإنعاش التي قام بها الأطباء، على الرغم من أنها في تلك اللحظة لم تكن تفهم تمامًا ماذا بها.

    "أشعر أنهم يضغطون عليّ بقوة على صدري، في البداية يرتفع قفصي الصدري، ثم ذراعي ورجلي، ورأسي. قفزت مثل الضفدع. عدت إلى جسدي، ثم عدت إلى الظلام - وهكذا أربع مرات. أسمع في مكان ما من بعيد، كانوا يصرخون: "فيرا، تنفسي!" قررت أن أنفذ بما أنهم يطلبون".

    بعد أن استعدت وعيي، علمت عن ولادة ولد سليم. هو الآن في التاسعة عشرة. في المجموع، لدى فيرا خمسة أطفال. لطالما أراد الزوجان عائلة كبيرة - وحتى الموت السريري أثناء الولادة لم يمنعهم.

    تقول فيرا: "بعد الولادة الأولى - أربع عمليات قيصرية أخرى. بالطبع، كنت خائفة ، لكنني تغلبت على الخوف".

    "لا يعرض الرسوم الكرتونية"

    يشرح رئيس قسم العمليات والإرسال في مركز طب الكوارث في منطقة موسكو، طبيب الإنعاش سيرغي إميليانوف: "أثناء الموت السريري، تموت الخلايا العصبية في الدماغ. غالبًا ما يسمع عن ذكريات المرضى بعد وفاتهم، لكنه يؤكد أن هذه الرؤى هي ظاهرة فسيولوجية حصرية".

    وقال: "من وجهة نظر علمية، لا يوجد شيء خارق للطبيعة. نحن نرى الأحلام. لذلك في حالة التوتر، يعرض الدماغ رسوما متحركة".

    ومع ذلك، ليس كل شخص لديه "رسوم متحركة". لذلك، يتذكر دميتري فولودين (تم تغيير الاسم بناءً على طلبه) فقط أنه "دخل في الظلام والبرد". بشكل دوري كان هناك ضوء - يشير إلى أنها المصابيح في غرفة العمليات. سمعت أيضًا محادثات الأطباء، لكنني لم أستطع نطق كلمة واحدة.

    عانى من إصابة في الفخذ أثناء خدمته في الفرقة 76 المحمولة جوا في بسكوف - سقط  من المدرعة.  في البداية لم يكن هناك سوى كدمة، لا يبدو شيء خطير. ولكن بعد شهرين، كان الخطو على رجلي مؤلم، ارتفعت درجة الحرارة. عند الفحص في مستشفى عسكري، فقد دميتري وعيه، واستيقظ في وحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة. اتضح أن الخراج قد تطور مما تسبب في تسمم الدم.

    بقي حوالي أسبوعين في غيبوبة في التنفس الاصطناعي. من وقت لآخر، كان يتوقف القلب، لكنني لم أر أي قوى غريبة أو ممرات أو أي شيء آخر".

    لطالما كان العلماء يدرسون حالة ومشاعر الشخص أثناء الموت السريري. لكن لا يزال من غير المعروف لماذا يشعر بعضهم بالسقوط في الظلام، بينما يقوم آخرون برحلات حقيقية بعد وفاتهم.

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