تسجيل
09:35 GMT24 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تبيان خلايا البروستاتا السرطانية

    ثلاثة أنواع من السرطان قد تختفي في العقود المقبلة

    © Sputnik
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102321/64/1023216427_0:158:3076:1889_1199x675_80_0_0_3cae64830479a4e6828aedff3f8eca1d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202107241049643712-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9/

    أفاد خبراء منظمة الصحة العالمية بأن البشرية لديها كل الفرص للتغلب على عدة أنواع من السرطان في العقود المقبلة.

    وتكشف وكالة "سبوتنيك" في هذا التقرير عن أنواع السرطانات، التي ستصبح شيئا من الماضي ولماذا.

    سرطان الرحم

    في نهاية شهر مايو/أيار، تحدثت ممثلة منظمة الصحة العالمية ميليتا فوجنوفيتش في منتدى موسكو للأورام، قائلة إن البشرية لن تهزم السرطان في غضون عشر سنوات، لكنها بالتأكيد ستتأقلم مع بعض أنواعه. وفوق كل شيء، يقترب الطب العالمي من هزيمة سرطان عنق الرحم، والذي يعتبر اليوم رابع أكثر الأمراض شيوعًا بين النساء. يتم تسجيل أكثر من 570 ألف حالة جديدة في العالم سنويا، ويتسبب هذا النوع من السرطان في 7.5 % من الوفيات الناجمة عن الأورام الخبيثة.

    في الوقت نفسه، تمت دراسة المرض نفسه جيدًا، وتم تطوير لقاح آمن وفعال ضد العامل المسبب له، وهو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، حيث أظهرت العديد من التجارب السريرية والدراسات المنفصلة: في النساء اللواتي تم تطعيمهن به في سن 12-13، وبعد عشر سنوات لا توجد أمراض سرطانية أو أورام عنق الرحم.

    سرطان الدم
    © Sputnik . Sergei Veniavskiy
    طبيب يكشف أي أنواع السرطان أكثر انتشارا عند الرجال والنساء
    عمليا لا توجد آثار جانبية للقاح باستثناء أعراض عصبية طفيفة والصداع، الذي يسجل فقط عند أربعة فقط من مائة ألف فتاة تم تطعيمها باللقاح.

    كان الأستراليون أول من قام بتطعيم المراهقات على نطاق واسع في عام 2007. في عام 2017، انخفض عدد الأمراض السرطانية وسرطان عنق الرحم بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 عامًا بمقدار النصف، وانخفضت الإصابة بالفيروس تقريبًا 20 مرة - من 22.7 إلى 1.5 في المئة. بهذا المعدل، فبحلول عام 2066 سيختفي سرطان عنق الرحم تماما من القارة الخضراء.

    ومع ذلك، فإن اللقاح لا يكفي، كما تقول منظمة الصحة العالمية. من المهم اختبار البالغين لفيروس الورم الحليمي البشري واكتشاف الحالات السابقة للتسرطن والأورام الخبيثة في النساء في الوقت المناسب. أولاً، يمكن علاج هذا السرطان، إذا تم تشخيصه مبكرًا. وثانيا، يعتبر فحص وعلاج الآفات السرطانية أكثر ربحية من الناحية المالية من مكافحة السرطان المتقدم.

    سرطان الرئة

    يعتقد خبراء منظمة الصحة العالمية أن الانتصار على سرطان الرئة ليس بعيد المنال بشرط الإقلاع التام عن التدخين.

    وفقًا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، فإن سرطان الرئة هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، إذ يتأثر الرجال بشكل خاص: من بينهم  18 في المئة من الوفيات ناتجة عن هذا.

    الحقيقة هي أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 60 مادة مسرطنة، والنيكوتين يثبط جهاز المناعة. ولا تقل خطورة السجائر الإلكترونية والسجائر الخفيفة الشائعة اليوم (يتم عمل ثقوب في الفلتر، من المفترض أنها تساعد على تنقية الدخان من القطران والنيكوتين والمواد المسرطنة الأخرى).

    غالبا ما يؤدي النوع الأول إلى تكوين أورام خبيثة، بينما يتسبب الأخير في أحد أكثر أشكال سرطان الرئة خطورة - سرطان الغدة.

    كما لوحظ في منظمة الصحة العالمية، نحتاج إلى برامج حكومية للإقلاع عن التدخين. من الضروري رفع الضرائب على مصنعي السجائر، وحظر التدخين في الأماكن العامة.

    في عام 2019، وافقت الحكومة الروسية على مفهوم مكافحة التبغ الذي وضعته وزارة الصحة حتى عام 2035، والذي يغطي السجائر والبخار وأنظمة تسخين التبغ. من المفترض أنه في غضون 15 عاما، لن يدخن أكثر من 21 % من السكان البالغين في بلدنا. في غضون ذلك، تعد روسيا من بين الدول العشر الأكثر تدخينًا، وفقا للمجلة الطبية "The Lancet".

    سرطان الكبد

    توجد فرصة كبيرة لتجنب سرطان الكبد، وهذا يتطلب انخفاضا كبيرا في استهلاك المشروبات الكحولية.

    وفقا لخبراء منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 740 ألف حالة إصابة بالسرطان في عام 2020 مرتبطة بالكحول. ما يقرب من 75 % من الرجال. هذا ليس فقط سرطان الكبد (154 ألفًا)، ولكن أيضًا سرطان المريء (189 ألفًا  الأكثر شيوعًا) وتجويف الفم والقولون.

    في أغلب الأحيان، تم تشخيص السرطان المرتبط بالكحول في منغوليا - 9.8% من العدد الإجمالي للأورام الخبيثة وفي روسيا 6 %. وفي البلدان التي يحظر فيها الكحول تقليديًا، على سبيل المثال في الكويت لم تكن هناك مثل هذه الأمراض عمليا.

    انظر أيضا:

    علاج حب الشباب ومكافحة السرطان... تعرف على فوائد الزعتر
    مكافحة السرطان و"كوفيد 19"... العلماء يراهنون على الخلايا الجذعية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في بطولة كأس العالم لرقصات أمريكا اللاتينية بين المحترفين في قصر الكرملين، موسكو، روسيا 17 يوليو 2021
    الرقص في جنازة الرئيس... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: شاب شعري أثناء خدمتي في روسيا
    مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: شاب شعري أثناء خدمتي في روسيا
    المقاتلة تشيك ميت
    المقاتلة الروسية "تشيك ميت"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك