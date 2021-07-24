علماء: مشاكل الرؤية تقلل القدرة العقلية

ترتبط مشاكل الرؤية بزيادة خطر التدهور المعرفي (الذاكرة والانتباه والقدرة على التعلم وما إلى ذلك) لدى كبار السن، وفقًا لدراسة جديدة أجراها علماء من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية.

شملت الدراسة أكثر من 1200 شخص (متوسط ​​العمر 71.1 عامًا)، تمت متابعة صحتهم لمدة سبع سنوات تقريبًا. درس الخبراء العلاقة بين الرؤية والقدرات المعرفية المختلفة باستخدام عدة مؤشرات: انخفاض حدة البصر، وتدهور حساسية التباين، وتدهور الحدة المجسمة.

في دراسة نُشرت في "JAMA Network Open"، وجد الباحثون أن كل مقياس لضعف البصر درسوه كان مرتبطًا بانخفاض الأداء العقلي. لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الرؤية، تدهور الكلام والذاكرة والانتباه.

وقال مؤلفو الدراسة: "تثبت نتائجنا العلاقة بين الرؤية وصحة العين وشيخوخة الدماغ. هذا يسلط الضوء على الحاجة إلى دراسة آثار الرؤية وتدخلات صحة العين على الأداء الإدراكي البشري".