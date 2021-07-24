عصير فواكه مشهور يزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة مزمنة تتميز بألم وتورم وتيبس في المفاصل. طبيعة المرض هي المناعة الذاتية: أي أن المرض وأعراضه ناتجة عن هجوم من جهاز المناعة على أنسجة الجسم السليمة. لم يُعرف بعد بالضبط ما الذي يسبب هذه الاستجابة المناعية، لكن تبين الأبحاث أن بعض العوامل الغذائية قد تلعب أيضًا دورًا في تحفيزها. وتشير دراسة نشرتها مجلة Reumatologia إلى أن عصير الفاكهة المشهور، عصير التفاح، قد يكون عاملاً مسببًا محتملًا للعمليات التي تؤدي إلى تطور التهاب المفاصل.

ويقول المؤلفون إن نتائج الدراسة شملت 1209 متطوعًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا. ويذكرون أن المشاركين الذين تناولوا عصير التفاح خمس مرات على الأقل في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل ثلاث مرات.

قد تضاعف المشروبات التالية احتمالية المعاناة منه بمقدار ثلاثة أضعاف.

• مشروبات غنية بالفركتوز تحتوي على شراب الذرة.

• مشروبات حلوة غير كحولية.

بدورها، توصي مؤسسة التهاب المفاصل الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل بتضمين الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة "التي تقاوم الالتهاب" في نظامهم الغذائي لتحسين حالتهم. على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد تناول المكسرات بشكل منتظم في حماية مفاصلك.