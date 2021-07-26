علماء يختبرون تقنية ثورية تشحن مركبتك الكهربائية وهي تسير على الطريق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن باحثين وعلماء بدؤوا في اختبار تقنية ثورية جديدة، يمكنها أن تشحن السيارات الكهربائية وهي تسير في الطريق ودونما حاجة إلى إيقافها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" أن الباحثين يختبرون حاليا نوعا من الخرسانة والأسمنت الممغنط، يمكن دمجه في خلطة رصف الطرق لشحن السيارات والحافلات الكهربائية وهي تسير على الطريق ودون حاجة إلى التوقف.

وبدأت فعليا وزارة النقل في ولاية إنديانا الأمريكية اختبار هذا النوع الجديد من الأسمنت المزود بجزيئات ممغنطة، في محاولة لدمجها في نظم البناء المختلفة وتقليل تكاليفها الباهظة، بحيث تكون فيما بعد خيارا مثاليا للاستخدام الآمن والنظيف للطاقة.

وسيمر المشروع الممول من مؤسسة العلوم الوطنية التابعة لجامعة بوردو وشركة "ماغمينت" الألمانية بـ3 مراحل أولها اختبار الأسمنت الممغنط معمليا، ثم تجربته على طريق مسافته ربع ميل تقريبا، ثم تجربته على أحد الطرق السريعة.

ويؤكد الباحثون في هذا المشروع أن هذا الأسمنت الممغنط يمتاز أيضا بقوته الكبيرة ومقاومته لكافة أعمال التخريب، كما أنه قادر على الشحن السريع للشاحنات الكهربائية الثقيلة بطاقة تصل إلى 200 كيلووات وما فوق.