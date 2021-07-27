تسجيل
14:02 GMT27 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الشمام

    طبيبة روسية تتحدث عن أهم العناصر الغذائية المتواجدة في كل من البطيخ والشمام

    © Photo / JillWellington
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104253/89/1042538950_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_63814123d09702690dd75edf642a7814.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202107271049678585-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%85/

    تعتبر فاكهة البطيخ الأحمر والشمام (البطيخ الأصفر) من الفواكه الصيفية المنعشة جدا والتي تتميز بقلبها البارد الذي يوفر الكثير من السوائل في الفصل الحار، الأمر الذي يميزها عن غيرها من الفواكه.

    ثمار البطيخ مقطعة بالسكين
    © Photo / pixabay - stevepb
    طبيبة روسية تتحدث عن فوائد البطيخ والوقت المثالي لتناوله
    تحدثت اختصاصية التغذية الروسية، أولغا كورابليفا، عن أي من المنتجين الصيفيين الشهيرين البطيخ والشمام أكثر فائدة للجسم، وأيهما يحتوي على سعرات حرارية وفيتامينات أكثر.

    وأشارت كورابليفا إلى أن الشمام يحتوي على 35 سعرة حراري لكل مائة غرام، بينما يحتوي البطيخ على 25 سعرة حرارية فقط. يعتبر الشمام أكثر إشباعا لاحتوائه على كمية أعلى من الألياف الغذائية.

    وأشارت كورابليفا في حديثها لـ "سبوتنيك" إلى أن أهمية الألياف، في استقرار أداء الأمعاء وتنظف الجسم وتثبت الكوليسترول. إذ يحتوي كل غرام من الشمام على حوالي 0.9 غرام من الألياف الغذائية، بينما في البطيخ حوالي 0.4 غرام.

    ووفقا لكورابليفا، يحتوي الشمام على "فيتامين سي" أكثر من البطيخ. فكل مائة غرام من الشمام تحتوي على حوالي 36 ملليغرام من "فيتامين سي"، بينما يحتوي البطيخ على حوالي ثمانية ملليغرام. هذا يعني أنك تحتاج إلى تناول 200 غرام فقط من البطيخ لتغطية الاحتياجات اليومية.

    وتابعت كورابليفا: "يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين، وهي مادة تمنحه اللون الأحمر. وهو مضاد للأكسدة يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. وهناك دراسات تظهر أن استخدام الليكوبين في تقليل الاكتئاب والقلق وحتى آلام المفاصل".

    وفي وقت سابق أشار طبيب روسي إلى أن البطيخ يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة ما يشكل عبئا كبيرا على البنكرياس. بالإضافة إلى ذلك، فإن البطيخ له خصائص مفرز الصفراء، كما أن زيادة إفراز الصفراء تحفز البنكرياس، ما يجبره على إنتاج المزيد من الإنزيمات الهضمية. نتيجة لذلك، يمكن للشخص المصاب بالتهاب مزمن أن ينتكس.

    انظر أيضا:

    7 فوائد "غريبة" لقشور البطيخ تجعلك تلتهمها من الخارج إلى الداخل
    ما هي الفوائد الصحية لبذور الشمام؟
    طبيبة روسية تتحدث عن فوائد البطيخ والوقت المثالي لتناوله
    10 فوائد "غير متوقعة" للبطيخ الأصفر لكن يحذر تناول الشمام لهؤلاء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان سحر الشفق القطبي، للمصورة الروسية تاتيانا ميرزلياموفا، الحائزة على المركز الأول في فئة السفر من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    الفائزون بجوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021
    الكارثة العالمية تحل بالعالم أبكر من المتوقع
    الكارثة العالمية تحل بالعالم أبكر من المتوقع
    نجيب ميقاتي... رجل الأعمال المنقذ المنتظر للسياسة اللبنانية
    نجيب ميقاتي... رجل الأعمال المنقذ المنتظر للسياسة اللبنانية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك