طبيبة روسية تتحدث عن أهم العناصر الغذائية المتواجدة في كل من البطيخ والشمام

تعتبر فاكهة البطيخ الأحمر والشمام (البطيخ الأصفر) من الفواكه الصيفية المنعشة جدا والتي تتميز بقلبها البارد الذي يوفر الكثير من السوائل في الفصل الحار، الأمر الذي يميزها عن غيرها من الفواكه.

تحدثت اختصاصية التغذية الروسية، أولغا كورابليفا، عن أي من المنتجين الصيفيين الشهيرين البطيخ والشمام أكثر فائدة للجسم، وأيهما يحتوي على سعرات حرارية وفيتامينات أكثر.

وأشارت كورابليفا إلى أن الشمام يحتوي على 35 سعرة حراري لكل مائة غرام، بينما يحتوي البطيخ على 25 سعرة حرارية فقط. يعتبر الشمام أكثر إشباعا لاحتوائه على كمية أعلى من الألياف الغذائية.

وأشارت كورابليفا في حديثها لـ "سبوتنيك" إلى أن أهمية الألياف، في استقرار أداء الأمعاء وتنظف الجسم وتثبت الكوليسترول. إذ يحتوي كل غرام من الشمام على حوالي 0.9 غرام من الألياف الغذائية، بينما في البطيخ حوالي 0.4 غرام.

ووفقا لكورابليفا، يحتوي الشمام على "فيتامين سي" أكثر من البطيخ. فكل مائة غرام من الشمام تحتوي على حوالي 36 ملليغرام من "فيتامين سي"، بينما يحتوي البطيخ على حوالي ثمانية ملليغرام. هذا يعني أنك تحتاج إلى تناول 200 غرام فقط من البطيخ لتغطية الاحتياجات اليومية.

وتابعت كورابليفا: "يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين، وهي مادة تمنحه اللون الأحمر. وهو مضاد للأكسدة يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. وهناك دراسات تظهر أن استخدام الليكوبين في تقليل الاكتئاب والقلق وحتى آلام المفاصل".

وفي وقت سابق أشار طبيب روسي إلى أن البطيخ يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة ما يشكل عبئا كبيرا على البنكرياس. بالإضافة إلى ذلك، فإن البطيخ له خصائص مفرز الصفراء، كما أن زيادة إفراز الصفراء تحفز البنكرياس، ما يجبره على إنتاج المزيد من الإنزيمات الهضمية. نتيجة لذلك، يمكن للشخص المصاب بالتهاب مزمن أن ينتكس.