أستاذ أمراض قلب: الشيشة أسوأ بكثير من السجائر

كشف أستاذ أمراض القلب السعودي، خالد النمر، أن تدخين الشيشة (النرجيلة) أسوأ بكثير من تدخين السجائر، وذلك بعكس ما هو شائع في هذا الصدد.

نقلت صحيفة "سبق" عن النمر، وهو استشاري‏‏‏ وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أن التدخين بشكل عام ضار جدا بصحة الشخص، مضيفا أن تدخين المعسل (الشيشة) على وجه الخصوص، أسوأ من الدخان العادي (التبغ).

جاء ذلك خلال رد الطبيب النمر على سؤال طرحه أحد المتابعين على تويتر، حيث أوضح الطبيب أن الضغط يرتفع أثناء الشيشة من 8 إلى 10 ملم زئبق، والمعسل أسوأ من الدخان بكثير فالدراسات أثبتت أن رأس معسل يساوي 100 سيجارة.

وتابع الطبيب، رداً على سؤال متابع يريد تدخين رأس معسل كل ثلاثة أيام، وهل هو آمن أم لا؟ مشددا أنه غير آمن.

في سيق متصل، تعتقد الطبيبة الروسية، ليودميلا لابا، أن التدخين في غضون ثلاثة أيام من لقاح فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في حدوث جلطات دموية ويؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية المحتملة.

وفقا لها، عند التدخين، وكذلك عند شرب الكحول، تحدث تقلصات في الأوعية الدموية، وسماكة الدم، وتكون خثرة حادة، تمامًا كما يحدث عند الإصابة بعدوى فيروس كورونا وأي فيروسات أخرى. لذلك، من أجل القضاء على هذه المخاطر، يجب الإقلاع عن السجائر والكحول.

وتوصي بأن يأخذ المدخنون مضادات التخثر بعد التطعيم، مما يقلل من نشاط نظام تخثر الدم ويمنع تكون الجلطات الدموية.