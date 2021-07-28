خبيرة تغذية تحذر من تناول القهوة على معدة فارغة

تحدثت خبيرة التغذية الروسية، آنا بيلوأوسوفا، عن الأطعمة والمشروبات التي لا يجب تناولها على معدة فارغة.

وحذرت الخبيرة من تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة، وخاصة الحلوة. في البداية، سيؤدي شربها إلى حرقة المعدة والتجشؤ والفواق، وبعد ذلك يمكن أن يسبب التهاب المعدة أو قرحة.

وقالت لقناة "زفيزدا" الروسية: "معدتنا، عند الاستيقاظ في الصباح، جاهزة لهضم كل شيء تقريبًا، ولكن لن يكون كل شيء مفيدًا لها، على سبيل المثال، الأطعمة التي تحتوي على نوع من التوابل الساخنة. إذا تناولت في الصباح شطيرة مع شيء ما، مع الخردل أو الفجل الحار، من جهة هذا ينشط ويساعد على الاستيقاظ. من ناحية أخرى، هذا طريق مباشر لالتهاب المعدة".

ونصحت أيضًا بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، وخاصة القهوة الثقيلة أو سريعة التحضير.

وأضافت: "الكافيين يحد من الشهية. إذا نهضنا وشربنا فنجانًا من القهوة لتنشيطنا، فلن تكون هناك حاجة إلى الإفطار – هكذا يبدو لجسمنا. هذا لا يعني أن القهوة غير مسموح بها على الإطلاق. إذا شربنا القهوة بعد الإفطار بوقت، لن يكون الأمر مخيفًا".