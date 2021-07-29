مشروب من الخطر تناوله بعد التدريب

التمرين الجيد هو مفتاح الصحة. لكن التغذية لا تقل أهمية، خاصة بعد التمرين. يحذر الخبراء من أن هناك مشروبًا قد يضر أكثر مما ينفع ويحبه الكثيرون.

إنه عصير السموثي (مشروب سميك من الفواكه الطازجة مع إضافة الحليب والعسل). من المهم أن تتذكر أنه يمكن أن يكون لها تركيبة مختلفة، ولن يقدم كل مشروب كل ما يحتاجه الجسم بعد التدريب.

وقالت كارلي جيمس، مدربة اللياقة البدنية: "عصائر السموثي غنية بالفيتامينات والمعادن، لكن هذا يكاد يكون فائدتها الوحيدة. لا يوجد فيها الكثير من الألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة"، حسب موقع "ميديك فوروم".

تلاحظ خبيرة التغذية كريستين غيليسبي أن الوجبات الخفيفة بعد التمرين يجب أن تحتوي على العديد من المغذيات الكبيرة، بما في ذلك البروتين والألياف والدهون الصحية، وليس فقط الكربوهيدرات.

وقالت: "العديد من عصائر السموثي غير متوازنة. فهي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والسكريات، والمغذيات الكبيرة الأخرى غير موجودة تقريبا".

على الرغم من احتواء السموثي على السكريات الطبيعية، فإن تناول أي مشروبات سكرية بعد التمرين يمكن أن يخفض مستويات الطاقة لديك. إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن السموثي بعد التمرين، فانتقل إلى الخيار منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين.