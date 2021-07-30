مفاوضات لانتقال رواد الفضاء الروس إلى الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية

كشفت مفاوضات لرواد الفضاء الروس، نقلتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الجمعة، أن الطاقم الروسي في محطة الفضاء الدولية قد ينتقل مؤقتًا إلى "جيرانهم" حتى يقوم المتخصصون بوضع نظام الوقود الخاص بوحدة "ناووكا" في حالة آمنة.

موسكو - سبوتنيك. وفقًا للمفاوضات، طلب رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي من المتخصص في مركز التحكم في إدارة الطيران في منطقة موسكو التنسيق مع زملائه الأمريكيين على ما إذا كان رواد الفضاء الروس سيتواجدون مؤقتًا في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، اليوم الجمعة، أثناء عملية وضع نظام الوقود الخاص بوحدة "العلم" في حالة آمنة عن طريق تطهير طرق الوقود بالهيليوم.

هذا وكانت قد التحمت وحدة "ناووكا" مع محطة الفضاء الدولية في 29 تموز/يوليو الجاري. بعد ثلاث ساعات، تم تشغيل محركات الوحدة تلقائيًا، مما أدى إلى دوران المحطة بمقدار 45 درجة.

ولإعادة محطة الفضاء الدولية إلى الموضع المطلوب في الفضاء، تم استخدام محركات وحدة "زفيزدا" و"بروغريس إم إس-17".

ولم يكن هناك خطر على طاقم المحطة. وفي الوقت نفسه، أفادت "روسكوسموس" أن "ناووكا" يجري دمجها في محطة الفضاء الدولية، وأن العمل يجري مع بقايا الوقود في الوحدة.

وحاليا تعمل البعثة الخامسة والستين على محطة الفضاء الدولية، التي تتألف من الروسيين أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف والأمريكيين مارك فاندي هاي وشين كيمبرو وميغان ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيد والفرنسي توم بيسك.