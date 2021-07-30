علماء روس يعثرون على مادة أصلها من خارج كوكب الأرض في بئر نفط... صور

وجد علماء جامعة قازان الفيدرالية مادة أصلها من خارج كوكب الأرض في حقل نفط كامسكا أوستينسكي. وتم حفظ المادة الغريبة في أحشاء الأرض بعد تدمر جسم نيزكي منذ أكثر من 270 مليون سنة.

اجتذبت العينة، التي عثر عليها طالبة من جامعة قازان، انتباه العلماء. درس فريق البحث الكرات المجهرية الغنية بالحديد والجسيمات الدقيقة الموجودة في صخور الجبس. تم نشر تفاصيل العمل في SpringerLink.

وفقًا لنتائج الدراسة، اتضح أن المكونات الرئيسية للمادة كانت الحديد.

قال ريل قاديروف، الأستاذ المشارك في قسم الجيولوجيا الإقليمية والموارد المعدنية في معهد الجيولوجيا وتقنيات النفط والغاز في جامعة قازان الفيدرالية: "أظهرت دراسة أولية للتكوين أن عنصرها الرئيسي هو الحديد. باستخدام مجموعة من الأساليب للتحليل الدقيق، درسنا الاحتمالات المختلفة لأصلها وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أن العناصر الدقيقة من محطة قازان العليا الفرعية هي من أصل خارج كوكب الأرض".

Студентка КФУ Клавдия Петренко нашла на месторождении гипса в Татарстане вещество внеземного происхождения



Научная группа изучила микросферы и микрочастицы, которые содержатся в гипсовой породе.



Специалисты предположили, что образцы попали в породу 272,95 млн лет назад. pic.twitter.com/2tMQv9R1Np — Татар-информ (@tatar_inform) July 30, 2021

يعتقد العلماء أن نيزك تعرض للدمار أثناء تحركه في الغلاف الجوي، والذي حدث فوق منطقة الدراسة قبل 272.95 مليون سنة.