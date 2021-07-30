من حب الشباب إلى التهاب السحايا خطوة واحدة...طبيبة تقدم نصائح لمكافحته

تحدثت طبيبة الأطفال تاتيانا بوتسكايا عن كيفية عدم الإضرار بالصحة في مكافحة مشكلة حب الشباب.

يقلق ظهور حب الشباب في مرحلة المراهقة جميع ممثلي جيل الشباب تقريبًا.

قالت الطبيبة: "أول شيء لا يجب القيام بالعلاج الذاتي. عندما تبدأ المشاكل المرتبطة بالعمر مع الطفح الجلدي في الظهور، يجب استشارة الطبيب". وتحذر من شراء أي مستحضرات تجميل في المتاجر، لأن علاج المشكلة يبدأ بالأدوية الهرمونية والمضادة للبكتيريا ومضادات الالتهاب، والتي يتم وصفها بشكل فردي بعد استشارة الطبيب، حسب صحيفة "آيف".

ومع ذلك، فإن شراء المستحضرات للإجراءات الوقائية لا يزال مقبولاً، وفقا للطبيبة.

وأضافت: "فإن الشيء الأساسي في التخلص من حب الشباب هو الغسيل المنتظم خاصة مع زيادة التعرق وتجنب فقعها، لأن الفقع محفوف ليس فقط بتفاقم مشكلة التجميل، ولكن أيضًا بانتشار العدوى في جميع أنحاء الجسم، مما قد يؤدي إلى التهاب السحايا والتهاب الدماغ.