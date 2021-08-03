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    للبصر والجلد والمناعة...5 فوائد صحية للجزر

    © Sputnik . Egor Eremov
    علوم
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    يعتبر الجزر من الخضروات الجذرية المشهورة في روسيا، التي تستخدم في تحضير العديد من الأطباق.

    ولسبب وجيه، هذه الخضار النابضة بالحياة غنية بالمواد المغذية وقليلة السعرات الحرارية ولها طعم لذيذ يمكن حتى للأطفال الاستمتاع به. يذكر موقع ريدوس بعض الفوائد الأكثر أهمية للجزر.

    يدعم صحة العين

    تحتوي مائة غرام من الجزر الطازج ضعف القيمة اليومية للبيتا كاروتين، وهو مركب يمثل مقدمة لفيتامين أ ويدعم صحة العين والجلد. يساعد بيتا كاروتين في تقليل مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي وفقدان البصر الكلي والعمى الليلي.

    يقوي جهاز المناعة

    بالإضافة إلى بيتا كاروتين، يحتوي الجزر أيضًا على فيتامين أ نفسه (ألفي ميكروغرام لكل مائة غرام من المنتج)، مما يقوي جهاز المناعة، ويساعد أجسامنا على محاربة العدوى المختلفة. الحقيقة هي أن فيتامين أ يدعم عمل الخلايا التائية - خلايا الدم البيضاء التي تعزز إنتاج الأجسام المضادة وتدمر الخلايا الفيروسية.

    تأثير مفيد على الجلد

    يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين أ على حماية الجلد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. لكي يتم امتصاص هذه الفيتامينات بشكل أفضل، يجب تناولها بكمية صغيرة مع الدهون. على سبيل المثال، يمكنك إضافة الجزر إلى السلطة بزيت الزيتون أو زيت عباد الشمس، أو استخدام الخضار المخبوزة كطبق جانبي مع السمك الزيتي.

    يحسن وظيفة الأمعاء

    الجزر غني بالألياف. وتحسن الألياف الغذائية عملية الهضم وتعزز صحة الأمعاء بشكل عام. يوجد في الجزر النيء ألياف أكثر من الجزر المطهي لأن طهي الخضار يكسر جدران الألياف، مما يجعلها أطرى ولكن أقل صحة.

    يساعد على إنقاص الوزن

    لا تعمل الألياف الموجودة في الجزر على تحسين عملية الهضم فحسب، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على وزن صحي. تحافظ الألياف الغذائية على الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، ما قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي وفقدان الوزن بشكل تدريجي. لذلك، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى إضافة الخضار، بما في ذلك الجزر، إلى نظامك الغذائي.

    يحارب الالتهابات في الجسم

    على الرغم من أن الجزر الأرجواني ليس شائعًا مثل الجزر البرتقالي العادي، إلا أنه يستحق مكانًا على طاولتنا أيضًا. يحتوي الجزر الأرجواني نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي مواد لها خصائص مضادة للأكسدة وتحارب الالتهابات في الجسم. إن تقليل الالتهاب مهم جدًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والتهاب المفاصل ومرض ألزهايمر.

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