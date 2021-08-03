أجزاء من الجسم حيث يحدث الورم الميلانيني

الميلانوما، وهو نوع عدواني خاص من سرطان الجلد، يحب مناطق معينة من الجسم.

تحدث طبيب علاج السرطان، أندريه بيليف، عن أجزاء الجسم التي يمكن أن يظهر فيها لدى النساء والرجال، لاحظ بيليف أنه في كثير من الحالات تتأثر الساق لدى النساء بسرطان الجلد - ويرجع ذلك إلى أن النساء في كثير من الأحيان يرتدين الملابس التي تفتح هذا الجزء من الجسم، والذي يتعرض بالتالي للأشعة فوق البنفسجية.

وقال الطبيب في مقابلة مع "موسكو تتحدث": "إن وجود سرطان الجلد يعتمد على ما إذا كانت منطقة الجلد مفتوحة باستمرار تحت أشعة الشمس".

وأكد الطبيب أن خطر الإصابة بسرطان الجلد يزداد عندما تتعرض منطقة مفتوحة من الجسم لحروق الشمس بشكل متكرر. كما حذر من أن الورم الميلانيني يتميز بمسار شديد العدوانية.

بشكل عام، عادةً ما يتعرض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا للورم الميلاني، وغالبًا ما يكونون رجالًا لديهم عادة المشي بدون ملابس في الأعلى.