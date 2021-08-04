التعرق المفرط ليلا علامة على وجود اضطراب خطير في الدم

التعرق الليلي المفرط شائع في الصيف. ومع ذلك، في بعض الحالات، يكون هذا سببًا لاستشارة الطبيب.

يلاحظ الخبراء أن التعرق في الليل يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الدم، وهو سرطان يؤثر على قدرة الجسم على مقاومة العدوى. في المراحل المبكرة من ابيضاض الدم، يكون هناك تعرق مفرط في الليل حيث ترتفع درجة حرارة الجسم لمحاربة الالتهابات، حسب موقع ميديك فوروم.

بالطبع، لا يرتبط التعرق الليلي كله بسرطان الدم. أحد الاختلافات الرئيسية هو التعرق المفرط. قد يستيقظ الشخص في سرير مبلل حتى لو كانت الغرفة باردة.

يصف العديد من المرضى الإحساس بالتعرق الليلي كما لو أنهم تركوا حمام السباحة أو الساونا وذهبوا مباشرة إلى الفراش.

إذا كان التعرق الليلي مصحوبًا بأعراض مميزة أخرى لسرطان الدم، يجب أن تذهب إلى طبيبك. تشمل العلامات المبكرة الأخرى ما يلي:

-ارتفاع درجة الحرارة.

-فقدان الوزن غير المبرر.

- فقدان الشهية؛

-إعياء.

بالإضافة إلى ذلك، قد تلاحظ آلامًا في العظام والمفاصل، والتهابات مزمنة، وكدمات أو نزيفًا طويل الأمد، وتضخمًا في الغدد الليمفاوية.