تسجيل
19:39 GMT05 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اختبار كورونا المنزلي

    ابتكار اختبار منزلي بسيط وبسعر زهيد يكشف سلالات كورونا المختلفة

    © AFP 2021 / TOLGA AKMEN
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049434632_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_81d5d07925d50f9f11f4b61172083540.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202108051049773712-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9/

    طور باحثون من أمريكا اختبارا منزليا بسيطا وبسعر زهيد، للتأكد من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أثبت كفاءته في الكشف عن سلالات كورونا المتحورة "ألفا" و"بيتا" و"غاما".

    تقوم فكرة الاختبار الذي طوره باحثون من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبعض مستشفيات في مدينة بوسطن الأمريكية، ويحمل اسم "شيرلوك"، المستوحى عن اسم روايات المحقق البريطاني الشهير "شيرلوك هولمز" حول إجراء اختبار داخل المنزل باستخدام عينة من اللعاب، بحسب موقع جين العلمي.

    حامل
    © CC0 / Pixabay
    دراسة تحذر: متحور "دلتا" يشكل خطرا "شديدا" على الحوامل
    وأثبت الباحثون فاعلية جهاز "شيرلوك" بعد استخدامهم عينات لعاب 27 مريضا بـفيروس كورونا و21 آخرين غير مصابين بالمرض، واكتشفوا أن اختبارهم حدد المرضى بشكل صحيح بنسبة 96 بالمئة، وغير الحاملين للمرض بنسبة 95 بالمئة.

    و"شيرلوك" هو عبارة عن جهاز صغير يعتمد على تقنية تعديل الجينات المعروف باسم "كريسبر"، ويتكون من غرفتين، الأولى لتحضير عينة ساخنة والثانية عبارة عن غرفة تفاعل ليست مدفأة.

    وكل ما على الشخص فعله هو البصق في غرفة تحضير العينة، ثم إشعال حرارة الجهاز، ثم الانتظار بعدها فترة تتراوح من 3 إلى 6 دقائق لكي يدخل اللعاب في المرشح، بعدها يتم إزالة الفلتر ونقله إلى عمود داخل حجة التفاعل.

    بعد ذلك يتم الدفع بمكبس يشبه المحقن من أجل وضع الفلتر داخل الحجرة، ويتم ثقب خزانا للمياه من أجل تنشيط تفاعل "شيرلوك".

    وبعد الانتظار 55 دقيقة، يبين المصباح الملون في غرفة التفاعل ما إذا كان هناك وجود عدوى بـ(كوفيد-19) أم لا من خلال إشارة الفلورسنت.

    وبخلاف الجهاز، فإن الباحثون وفروا تطبيق مصاحب له على الهواتف الذكية يقوم بتحليل وحدات البكسل التي يتم رصدها بواسطة كاميرا الهاتف من أجل تشخيص إيجابي أم سلبي.

    ومن أجل التغلب على احتمالية أن يكون اللعاب يحتوي على نتائج إيجابية كاذبة، فقد أضاف العلماء له مادتين كيماويتين تُسميان "إي جي تي إيه" و"دي تي تي"، وقاموا بتسخين العينة إلى 95 درجة مئوية لمدة 3 دقائق.

    انظر أيضا:

    أبرز المنشآت التي يشملها قرار تخفيض قيود كورونا في قطر
    بعد إعلان الصحة العالمية… فرنسا تحدد موعد "الجرعة الثالثة" من لقاحات كورونا
    الإمارات تجري 167 ألف فحص للكشف عن كورونا في يوم واحد
    مصر تتعاقد على عقارين جديدين لعلاج كورونا
    رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتحويل البلاد إلى واحدة من أكبر خمسة مراكز لتصنيع لقاحات كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العداءة الألمانية أليسا شميدت
    الرياضيات الجميلات وأكثرهن إثارة في أولمبياد "طوكيو 2020"
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك