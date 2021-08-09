"مايكروسوفت" تختبر مزايا جديدة على منصتها للألعاب "إكس بوكس"

بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في اختبار عدد من المزايا الجديدة على منصتها الشهيرة للألعاب "إكس بوكس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أبرز تلك المزايا الجديدة هو إضافتها لـ"الوضع الليلي"، والذي يمنح المستخدم المزيد من الراحة خلال اللعب أثناء الليل.

وتتضمن تلك الميزة عددا من التقنيات الجديدة، التي اعتمدتها "مايكروسوفت"، أبرزها تعتيم الشاشة وزر الطاقة ،وحتى ضوء وحدة التحكم في "إكس بوكس"، ليقلل مرشح الضوء الأزرق في تقليل إجهاد العين.

كما يمكن أيضا تحديث "إكس بوكس" من خلال تعطيل خاصية "إتش دي آر"، لتجنب الصور الساطعة ليلا.

ويمكن لأي مستخدم التبديل بين ميزة "الوضع الليلي" الجديدة، والطرق السابقة بكل سهولة، أو جدولة عمل هذا الوضع في أوقات محددة تلقائيا، أو ضبطه للعمل تلقائيا بعد غروب الشمس.