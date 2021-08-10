خبير روسي: هذا ما يجب عليك فعله إذا تجمد حاسوبك الآلي

تتعرض أغلب الحواسيب الآلية بين الفترة والأخرى إلى حالة من التجميد المفاجئ للكثير من الأسباب، ويتّخذ العديد من المستخدمين إجراءات تؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة مدة تجميد الحاسوب.

تحدّث كبير المتخصّصين في اختبار المنتجات الرقمية لشركة "روسكاتشيستفا" الروسية، سيرغي كوزمينكو، لوكالة "سبوتنيك" عن الأخطاء التي يقع فيها المستخدمون إذا توقف جهاز الكمبيوتر عن العمل فجأة أو تجمد.

وقال كوزمينكو: "يؤدي تجميد الكمبيوتر أو البرامج الفردية أحيانًا إلى رغبة المستخدمين في تصحيح الموقف على الفور. لذلك، يجب ألا تضغط على المفاتيح بشكل متكرر على أمل الحصول على استجابة سريعة من الحاسوب، لأن هذا السلوك له تأثير سلبي للغاية على أداء البرنامج".

وقال كوزمينكو: "إنني أميل إلى الاعتقاد بأن كل نقرة بالفأرة (الماوس)، وكل ضغطة على لوحة المفاتيح تؤدي إلى تفاقم الوضع. هذه كلها طلبات يرسلها النظام إلى برنامج مجمّد ولا يمكنه تلقي استجابة. أي أن كل نقرة تؤدي إلى تحميل البرنامج المجمد بشكل أكبر. الضغط باستمرار على الأزرار و النقر بالفأرة لا يستحق كل هذا العناء في هذه اللحظة".

وأوضح المختص بأنه "في مثل هذه الحالات، عليك التحلي بالصبر وانتظار استجابة النظام"، مضيفا بأن تجميد الكمبيوتر يعود أيضا إلى قوته وعمره.

كما أشار كوزمينكو إلى أن "إعادة تشغيل الكمبيوتر يمكن أن تساعد في البرامج المجمدة، ولكن إذا لم يكن لدى الكمبيوتر طاقة كافية، فلن تساعد إعادة التشغيل بأي شكل من الأشكال، فكل شيء يعتمد على الأجهزة".

وأضاف: "تعتمد سرعة ومورد الجهاز نفسه دائما على الطاقة، فالبرامج الحديثة، إذا كان من الممكن تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر منذ عشرة إلى خمسة عشر عامًا، فسوف تتباطأ كثيرًا، وتتأخر استجابتها وتتجمد، وما إلى ذلك. يجب عليك دائمًا الحفاظ على نظامك وأجهزتك حتى التاريخ المحدد. سيساعد هذا في منع التأخيرات، والأعطال مثل التوقف المفاجئ وغير المتوقع للجهاز".